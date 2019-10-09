iOS ve Android Telefondan AirPods Pil Durumunu Görüntülemek

Android ya da Android telefondan AirPods kalan şarj durumunu görüntüleme adımlarından bahsedelim. Aşağıdaki adımlara göz atarak AirPods'un kalan bataryasını cihazınızın ekranından görebilirsiniz.

Telefondan AirPods Pil Durumunu Görüntülemek

iPhone'dan AirPods pilini kontrol etmek:

iPhone'unuzdaki kontrol panelini açın.

Oynatılan müziğe dokunun ve ardından AirPlay simgesine basın.

Şimdi AirPods pil yüzdesini AirPods cihaz adınızın altında göreceksiniz.

AirPods Şarj Durumunu Farklı Yöntemle Görün

Kulaklıkları içinde bulunan AirPods şarj kılıfının kapağını açın ve kılıfınızı iOS cihazınıza yakın tutun.

Bu şekilde birkaç saniye bekleyin ve iPhone size kablosuz Airpod'larınızın şarj durumunu (pil yüzdesini) gösterecek.

AirPods Kalan Şarjını Pil Widget'ı ile Görmek

iPhone'da pil widget'ınız yoksa ana ekranı sağa çekin ve en alttan Düzenle'ye basın. Buradan yeşil + butonuna dokunun ve batarya widget'ını seçerek ekranınıza ekleyin.

Widget ekranını görmek için iPhone ekranınızın kilidini açın ve ekranı sağ tarafa kaydırın.

Ekranı aşağı doğru kaydırın ve batarya widget'ınız AirPods pil yüzdesini gösterecek.

Android'de AirPods Batarya Yüzdesi Nasıl Kontrol Edilir?

Android akıllı telefon kullanıcıları için adımlar farklıdır. Samsung üzerinden örnek olarak açıklayalım:

Samsung ekranınızın kilidini açın.

Google Play Store'a gidin ve 1. nesil AirPods için Airbattery uygulamasını veya 2. nesil AirPods için Assistant Trigger 'ı indirin.

uygulamasını veya 2. nesil AirPods için 'ı indirin. En son indirilen Uygulamayı (Airbattery veya Assistant Trigger) açın ve Airpod bilgilerinizi kontrol edin.

Cihazınızı bir kez eşleştirdikten sonra bu uygulamaları çalıştırarak Android'ten AirPods şarjınızı görebileceksiniz.

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