iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatları belli oldu. iPhone 11 Pro akıllı telefonu 10 Eylül 2019'da resmileşti. Telefon 1125 x 2436 piksel çözünürlüğü ile inç başına 458 PPI piksel yoğunluğu sunuyor ve 5.80 inç bir ekrana sahip. iPhone 11 Pro Max ise 1242 x 2688 çözünürlükte ve 6.5 inç ekran ile aynı 458 PPI değere sahip.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max Türkiye Fiyatları

iPhone 11 Pro sekiz çekirdekli Apple A13 Bionic SoC tarafından destekleniyor ve 4 GB RAM'i bulunuyor. iPhone 11 Pro Max de bu tarafta farklı değil ve iki cihaz ekran boyutu dışında neredeyse aynı. iPhone 11 Pro 3046 mAh'lik çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. iPhone 11 Pro Max'in pili ise 3969 mAh ve iki cihazın pil ömürleri birbirine yakın. Kablosuz şarjın yanı sıra özel hızlı şarjı da destekliyorlar. Tabii bu Apple için "özel" ve Android dünyası içinse sıradan.

Fiyatlar

iPhone 11 64 GB: 7299 TL

iPhone 11 256 GB: 7749 TL

iPhone 11 512 GB: 8599 TL

iPhone 11 Pro 64 GB: 10999 TL

iPhone 11 Pro 256 GB: 12299 TL

iPhone 11 Pro 512 GB: 13999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB: 11999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB: 13299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB: 14999 TL

Fiyat bilgisi işte böyle. Unutmayın ülkemizde Apple ürünlerine kıyasla ciddi vergiler uygulanıyor. Mevcut devasa kurlarla bile iPhone 11 Pro 64 GB'ın normalde 6500 liradan fazla olmaması gerek. iPhone 11'in ise 4500 lira dolaylarında başlaması gerekiyor. Ancak üzülmeyin çünkü bu seneki iPhone'lar da tasarım anlamında çağın çok gerisindeler. Bir sonraki çentiksiz iPhone çıktığında üzülebilirsiniz.

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