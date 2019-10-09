iPhone 11 ve iPhone XR sözde aynı başlangıç fiyatı ile piyasaya çıktı. Ancak XR şimdi daha ucuz. iPhone 11 A13 Bionic çipseti ile geliyor ve A12 Bionic'den belirgin oranda daha hızlı. İki cihazın ekran kalitesi, çözünürlüğü, büyüklüğü, tasarımı ve gövde ağırlıkları aynı. Peki hangisini satın almalı? Aslında cevap basit.

iPhone 11 mi iPhone XR mi? Hangisini Almalı?

iPhone XR'in kamerası hala oldukça iyi. iPhone 11 kağıt üzerinde "büyük gelişmeler" getiriyor ancak testlere bakıldığında gündüz çekimlerinde aralarında bir fark yok. Yalnız iPhone 11'de gece modu var. iPhone 11 ayrıca 120 derece geniş açılı bir kamera da sunuyor. Bunlar sizin için önemli değilse kameraları "aynı" diyebiliriz.

Face ID iPhone 11'de geliştirildi – Apple yeni cihazda yüzünüzü daha geniş açılardan tespit etmenin daha da iyi olduğunu belirtiyor. iPhone 11 ayrıca Audio Virtualizer ile geliyor. Sesi daha gerçekçi kılmak için stereo hoparlörler iPhone 11'de uzamsal şekilde yayılıyor. Elbette fark XR'ye göre öyle devasa değil. Ses Sanallaştırıcı birçok Android cihazda var.

Karar

Fiyatlara bakarsanız, iPhone XR 6100 ve iPhone 11 ise 7300 liraya satılıyor. Hangisini almalıyım diye merak ediyorsanız söyleyelim. Eğer paranız yetiyorsa iPhone 11 almamak için hiçbir neden yok. Çünkü bir iPhone XR'ye 6100 lira verebiliyorsanız birkaç sene daha idare edebilecek iPhone 11 için ekstra "100 dolar" daha verebilmeniz gerekir. Yeni kamera, iyileştirilmiş Face ID açısı, geliştirilmiş stereo hoparlörler ve daha hızlı işlemci 1200 lira farka değer. Eğer 6100'ün üzerine çıkmak için sizin için zorlayıcıysa o halde iPhone XR dahi almanızı önermeyiz! Bu fiyata çok daha iyi telefonlar var.

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