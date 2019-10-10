Çoğu kullanıcının cihazı iOS 13 ve iPadOS 13'ün ardından bir parça hızlanıyor ancak bazıları içinse iPhone ve iPad'leri yavaşlayabiliyor. iOS 13 yavaş çalışıyorsa nasıl hızlandırılır merak ediyor olabilirsiniz.

iOS 13 Yavaş Çalışıyor, Nasıl Hızlandırabilirim?

Yakın zamanda yeni iOS 13.x veya iPadOS 13.x.x sürümüne güncellediyseniz ve şimdi cihazınızın olması gerekenden yavaş çalıştığını düşünüyorsanız bu konuda ne yapabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Arkaplan Uygulama Etkinliğini Devre Dışı Bırakın

Arka Plan Uygulamasını Devre Dışı Bırakma iPhone veya iPad'de arka plan etkinliğini azaltarak bazı cihazları hızlandırmaya yardımcı olabilir. Herhangi bir iOS cihazında yapılması kolay bir ayardır:

• Ayarlar> "Genel"> "Arka Planda Uygulama Yenile"yi seçin ve bu özelliği KAPATIN.

Kullanıcıların çoğu, bu özellik kapalıyken kullanılabilirlik konusunda herhangi bir fark görmezler ancak cihazları daha hızlı çalışabilir veya batarya biraz daha uzun gidebilir.

Hareketi Azalt'ı Kullanın

iPhone veya iPad'deki Reduce Motion özelliğini kullanmak bir çok göz kamaştırıcı animasyonu ortadan kaldırarak cihazın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir.

• Git Ayarlar> Erişilebilirlik> Hareket> "Hareketi Azalt" seçeneğini açın

Uygulamalar arasında geçiş yapmayı ve farklı uygulamaları kullanmayı deneyin.

Posta Uygulaması iOS 13 / iPadOS 13'te Yavaş Çalışıyor

Bazı kullanıcılar Posta uygulamasının özellikle yeni mesaj alırken, mesaj yüklerken veya uygulama ile etkileşimde bulunurken çok yavaş hissettiğini bildirmektedir.

Posta uygulamasından çıkmayı ve yeniden başlatmayı deneyin. iPhone ve iPad'i zorla yeniden başlatmak, bazı uygulamaların (Posta dahil) performans sorunlarını çözebilir.

iPhone veya iPad'i Yeniden Başlatmaya Zorlayın

Bazen bir cihazı yeniden başlatmaya zorlamak performans sorunlarını çözebilir ve işlem cihaza göre değişse de yapılması kolaydır. Yeni iPhone'larda (8'den 11 Max Pro'ya kadar):

Ses Açma düğmesine basıp bırakın, Ses Kısma düğmesine basın ve bırakın , sonra Güç düğmesi tuşunu basılı tutarak, Apple logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ı yeniden başlatmaya zorlama:

Ekranda Apple logosunu görene kadar Güç Düğmesini ve Sesi Azalt düğmesini basılı tutun. Bu işlem iPhone 7'yi yeniden başlatmaya zorlar.

iPad Pro'yu yeniden başlatmaya zorlama (2018 ve daha yenisi, Ana Ekran düğmesi yok):

Ses Seviyesi düğmesini basılı tutun, Ses Seviyesi Azalt düğmesine basın ve bırakın, şimdi Güç düğmesini basılı tutun.

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE ve tüm Home düğmeli tüm iPad modellerinde yeniden başlatmaya zorlama:

Ekranda Apple logosunu görene kadar Güç Düğmesini ve Home düğmesini birlikte basılı tutun.

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