iOS 13 veya ipadOS 13 ve sonraki sürümlerde Müzik uygulamasında tekrar tekrar dinlemek istediğiniz bir şarkıyı loop'a alabilirsiniz. iOS 13 çalıştıran bir iPhone veya iPadOS 13 çalıştıran iPad'iniz varsa, şimdi adımlar eskisinden farklı olduğundan iOS 13 Müzik uygulamasında şarkıları ve albümleri tekrara almayı göstereceğiz.

iOS 13'te Şarkıların Tekrar Etmesini Sağlamak

Neyse ki iOS 13'ün Müzik uygulamasında şarkı ve albümleri tekrarlamak çok kolaydır.

Müzik uygulamasını iPhone veya iPad'de açın ve daha önce yapmadıysanız yeni bir şarkı çalmaya başlayın

Müzik uygulamasının altındaki "Şimdi Yürütülüyor" bölümüne dokunun.

Köşedeki üç çizgi düğmesine dokunun

"İleri" etiketinin yanında bulunan tekrarla düğmesine dokunun, birbirini saran iki ok gibi görünür

Tüm albümü (veya tüm çalma listesini) tekrarlamak için bir kez dokunun

Geçerli şarkıyı tekrarlamak için iki kez dokunun, bu adım tekrar düğmesinde "1" gösterir.

Bir şarkının veya albümün Müzik uygulamasında tekrar etmesini durdurmak için, yeniden Tekrar simgesine dokunmanız yeterlidir.

Eğer iPhone'unuzu güncellediyseniz ve "iOS 13'te bir şarkıyı nasıl otomatik olarak tekrar çalabilirim" diye merak ediyorsanız, şimdi biliyorsunuz. Bu özelliğin sadece Müzik uygulamasındaki parçalar için geçerli olduğunu belirtelim.

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