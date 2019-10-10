iPhone'da App Store Uygulamaları İnmiyor

Bu durum 16GB, 32GB depolamalı iPhone, iPad kullanıcıları için sık yaşanmaktadır. Ayarlar App → Genel → iPhone Depolama Alanı → Burada Uygulamalar, Fotoğraflar ve diğer öğelerin kapladığı alanları görebilirsiniz. Eğer depolama sorunu yaşıyorsanız uygulamalar inmeyecektir.

Apple Kimliğinizi ve Ödeme Bilgilerinizi Doğrulayın

Ayarlar → iTunes ve Uygulama Mağazası seçeneğine giderek Apple kimliğinizi kontrol edin, Alternatif olarak, Uçak Modu'nun üstündeki kullanıcı bilgilerine basarak da da Apple Kimliğini kontrol edebilirsiniz.

Tarih ve Saati Kontrol Edin

iPhone'da tarih ve saat yanlış ayarlanmışsa App Store uygulamaları inmeyebilir. iOS'te tarih ve saati ayarlamak için Ayarlar – Genel – Saat ve Tarih'e gidin ve mevcut zamana ayarlayın.

Tüm Ayarları Sıfırlayın

Yukarıdaki geçici çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa iPhone, iPad Air, iPad mini, iPad Pro ve iPod touch cihazınızda Tüm Ayarları Sıfırla özelliğini kullanabilirsiniz. Bu işlem verilerinizi silmez: Ayarlar > Genel > Sıfırla > Tüm Ayarları Sıfırla.

Hesaptan Çıkış Yapın ve Tekrar Girin

Apple Güvenlik nedeniyle kimliğinizi ve şifrenizi kullanarak giriş yapmanızı ister. Çoğu zaman bir yazılım güncellemesinden sonra veya uzun bir süre uygulama mağazasını kullanmadığınızda hesabınızdan çıkıp tekrar giriş yapmanız gerekebilir. Bunun için profil resminize dokunarak en alta inin ve Çıkış Yap'ı seçin.

Zorla Yeniden Başlatın ve RAM'i Temizleyin

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS Max, XS, XR, iPhone 8 Plus ve iPhone 8'de:

Sesi Aç düğmesine basın ve bırakın,

Ses Kısma düğmesine basın ve bırakın,

Ekranda Apple logosunu görene kadar Yan Düğmeye basılı tutun. 1 dakika sonra cihazı açın.

Daha önceki iPhone'larda:

iPhone 6S ve öncesi için: Güç tuşu + Home düğmesini aynı anda 15 saniye basılı tutun ve sonra telefonunuzu kapatmak için kaydırın. Bundan sonra geri açın.

iPhone 7/7 için: Güç + Sesi Azaltma düğmesini basılı tutun

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