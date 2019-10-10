iPhone'da "güncelleme hazırlanıyor" hatası ile karşılaşıyor ve güncellemenin takıldığını görüyorsanız güncellemenin yüklenmemesi sorununu çözmek için yapmanız gerekenlere yer verdik.

iPhone'da Güncelleme Hazırlanıyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Problemin olası nedenleri ve çözümleri:

iPhone / iPad'de yeterli depolama alanı yok . Kullanılabilir Depolamayı Kontrol Edin, Ayarlar uygulamasına gidin > Genel > Hakkında. iOS / iPadOS güncellemesi için 5 ila 6 GB depolama alanı gerekir.

. Kullanılabilir Depolamayı Kontrol Edin, Ayarlar uygulamasına gidin > Genel > Hakkında. iOS / iPadOS güncellemesi için 5 ila 6 GB depolama alanı gerekir. Güncellemeyi yeniden indirin . Önce İndirilen Kurulum dosyasını silin, Ayarlar> Genel> iPhone Depolama> iOS 13 dosyasına ilerleyin> Dosyaya dokunun ve Kurulum dosyasını silin. Geri dönün ve tekrar yeni bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme.

. Önce İndirilen Kurulum dosyasını silin, Ayarlar> Genel> iPhone Depolama> iOS 13 dosyasına ilerleyin> Dosyaya dokunun ve Kurulum dosyasını silin. Geri dönün ve tekrar yeni bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme. iPhone / iPad'inizi yeniden başlatmaya zorlayın .

. Beta Profili Silin ve ardından cihazı yeniden başlatın. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncellemesi için tekrar kontrol edin: Ayarlar> Genel> Profil> Profil üzerine dokunun ve Profili sil üzerine dokunun.

ve ardından cihazı yeniden başlatın. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncellemesi için tekrar kontrol edin: Ayarlar> Genel> Profil> Profil üzerine dokunun ve Profili sil üzerine dokunun. WiFi bağlantınızı kontrol edin . Çünkü bazı özel şirketler ve halka açık WiFi'lar Apple Server talebini engeller. Safari Web Sayfasını açın ve iCloud gibi Apple servislerine erişmeye çalışın.

. Çünkü bazı özel şirketler ve halka açık WiFi'lar Apple Server talebini engeller. Safari Web Sayfasını açın ve iCloud gibi Apple servislerine erişmeye çalışın. VPN kurulumu ve uygulamasını kaldırın . Ayarlar uygulamasını açın, Kişisel bağlantı noktasına giderek VPN'i silin.

. Ayarlar uygulamasını açın, Kişisel bağlantı noktasına giderek VPN'i silin. Ağ ayarlarını sıfırlayın . WiFi bağlantınız kendi kendine kapanıyorsa Ağ ayarlarını sıfırla, kaydedilen tüm WiFi şifresini siler, bu yüzden yapmadan önce WiFi şifrenizi not edin. iPhone / iPad'i sıfırladıktan ve yeniden başlattıktan sonra, WiFi'a manuel olarak bağlanın. Ayarlar uygulaması> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneği ile yapılır.

. WiFi bağlantınız kendi kendine kapanıyorsa Ağ ayarlarını sıfırla, kaydedilen tüm WiFi şifresini siler, bu yüzden yapmadan önce WiFi şifrenizi not edin. iPhone / iPad'i sıfırladıktan ve yeniden başlattıktan sonra, WiFi'a manuel olarak bağlanın. Ayarlar uygulaması> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneği ile yapılır. Apple sunucularında sorun olabilir. Apple sunucusundaki trafik sıkışıklığı nedeniyle problem olabilir. Birkaç saat ya da belki de ertesi günü bekleyin.

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