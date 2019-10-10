iPhone'da "güncelleme hazırlanıyor" hatası ile karşılaşıyor ve güncellemenin takıldığını görüyorsanız güncellemenin yüklenmemesi sorununu çözmek için yapmanız gerekenlere yer verdik.
iPhone'da Güncelleme Hazırlanıyor Sorunu Nasıl Çözülür?
Problemin olası nedenleri ve çözümleri:
- iPhone / iPad'de yeterli depolama alanı yok. Kullanılabilir Depolamayı Kontrol Edin, Ayarlar uygulamasına gidin > Genel > Hakkında. iOS / iPadOS güncellemesi için 5 ila 6 GB depolama alanı gerekir.
- Güncellemeyi yeniden indirin. Önce İndirilen Kurulum dosyasını silin, Ayarlar> Genel> iPhone Depolama> iOS 13 dosyasına ilerleyin> Dosyaya dokunun ve Kurulum dosyasını silin. Geri dönün ve tekrar yeni bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin: Ayarlar> Genel> Yazılım Güncelleme.
- iPhone / iPad'inizi yeniden başlatmaya zorlayın.
- Beta Profili Silin ve ardından cihazı yeniden başlatın. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncellemesi için tekrar kontrol edin: Ayarlar> Genel> Profil> Profil üzerine dokunun ve Profili sil üzerine dokunun.
- WiFi bağlantınızı kontrol edin. Çünkü bazı özel şirketler ve halka açık WiFi'lar Apple Server talebini engeller. Safari Web Sayfasını açın ve iCloud gibi Apple servislerine erişmeye çalışın.
- VPN kurulumu ve uygulamasını kaldırın. Ayarlar uygulamasını açın, Kişisel bağlantı noktasına giderek VPN'i silin.
- Ağ ayarlarını sıfırlayın. WiFi bağlantınız kendi kendine kapanıyorsa Ağ ayarlarını sıfırla, kaydedilen tüm WiFi şifresini siler, bu yüzden yapmadan önce WiFi şifrenizi not edin. iPhone / iPad'i sıfırladıktan ve yeniden başlattıktan sonra, WiFi'a manuel olarak bağlanın. Ayarlar uygulaması> Genel> Sıfırla> Ağ Ayarlarını Sıfırla seçeneği ile yapılır.
- Apple sunucularında sorun olabilir. Apple sunucusundaki trafik sıkışıklığı nedeniyle problem olabilir. Birkaç saat ya da belki de ertesi günü bekleyin.
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