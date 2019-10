iPhone'da Kamera Çözünürlüğünü Değiştirmek

Herhangi bir iPhone modelinde kamera çözünürlüğünü ayarlardan değiştirebilirsiniz. iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus / iPhone X / iPhone XS Max / iPhone XS ve iPhone XR ve iPhone 11 serisinde kamera ayarlarında yalnızca video kayıt çözünürlüğü için seçenek bulunuyor.

Ayarlar> Kamera'ya gidin.

Sonra, Video Kaydet> 4K veya başka bir çözünürlük seçin.

iPhone'da Fotoğraf Boyutunu Düşürmek

Fotoğraf çözünürlüğünü değiştirmek mümkün olmuyor ancak onun yerine fotoğraf formatını değiştirerek fotoğrafın boyutunu azaltabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasına gidin -> Kamera -> Formatlar yolunu izleyin ve JPEG formatında fotoğraflar çekmek için En uyumlu seçeneğini seçin. Fotoğraflar JPEG formatında daha az yer kaplar.

Depolamayı Optimize Edin

iPhone'daki düşük depolama alanı nedeniyle fotoğraf çözünürlüğünü mü düşürüyorsunuz? O zaman bu seçeneklere göz atın: iPhone Depolama Alanını Optimize Et ve Orijinalleri İndir ve Sakla.

iPhone depolama alanını optimize et seçeneği fotoğrafı veya videoyu otomatik olarak düşük kalitede kaydeder ve iCloud'a yüksek çözünürlüklü versiyonunu yükler.

Orijinalleri İndir ve Sakla seçeneği tüm yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoları iPhone'da saklar.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum