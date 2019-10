Casper'ın Yeni Amiral Gemisi Karşınızda: Casper VIA A4

Akıllı telefon pazarındaki iddiasını artırmaya devam eden Casper'ın yeni akıllı telefonu Casper VIA A4, kullanıcılarıyla buluştu. Casper VIA A4; etkileyici cam tasarım, özel renk seçenekleri, FHD+ Incell teknolojisine sahip 6.3" boyutundaki çentikli ekran ve fotoğraf çekme deneyimini üst noktalara taşıyan yapay zeka teknolojili kamera özellikleriyle teknoloji meraklılarının yeni vazgeçilmezi olmaya aday. Öte yandan iki farklı depolama alanı seçeneği, yüksek kapasiteli batarya ve Type-C desteği, Casper VIA A4'ün farkını ortaya koyan özellikleri arasında.

Şık Cam Tasarım

Casper VIA A4, yansıtmalı cam gövdesiyle teknoloji kadar estetiğe de önem veren kullanıcılara hitap ediyor. Cam arka yüzeydeki renk geçişleri çarpıcı bir görüntü sunarken, yüzeydeki özel ve gelişmiş işleme tekniği, şıklığı ve modernliği yansıtıyor. Ele rahatça oturan 2.5D kavisli cam teknolojisi sayesinde ergonomik bir yapıya sahip olan Casper VIA A4, konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Benzersiz Renk Seçenekleri

Casper VIA A4, alışılmışın dışında iki farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kristal beyaz rengi, kristal taşın saflığı öne çıkaran beyazıyla doğanın nadir ve göz alıcı renklerinden turkuaz ve pembenin birleşimiyle ortaya çıkıyor. Evrenin gizemli renklerinden ilham alan şafak mavisi renk seçeneği ise mavi, yeşil ve mor gradyan geçişlerle, metalik yansımaların birleşiminden doğuyor.

6.3'' Üst Düzey Damla Çentik Ekran



Casper VIA A4'ün 6.3'' ekran boyutu ve 19.9 ekran oranı, kullanıcıların görsel ve video deneyimini üst seviyelere taşıyor. Damla çentikli ekran daha fazla kullanım alanı sunarak; oyunlarda, sosyal medyada veya videolarda daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor. 2340 x 1080 Full HD+ çözünürlüklü ekrana sahip Casper VIA A4 ile görsel içerikleri çok daha canlı ve net. Diğer bir önemli özelliği olan Incell ekran ise gerçeğe yakın canlı renklerle kusursuza yakın bir görüntü sunuyor. Bunlara ek olarak ince çerçeveli tasarımı ve neredeyse 5.5 inçlik bir telefon kadar elde tutuş ergonomisiyle Casper VIA A4, kullanıcıların vazgeçilmezi olamaya hazırlanıyor.

Yapay Zekalı 13 MP Ön ve 16+5 MP Çift Arka Kamera

Casper VIA A4'te bulunan yapay zekalı kameralar, çok daha canlı ve çarpıcı görüntüler sunarak fotoğraf kalitesinde belirgin bir fark yaratıyor. 16+5MP arka kamera ve 13MP ön kamera sistemleri, detay gerektiren tüm fotoğrafları farklı birçok mod seçeneğiyle çekme imkanı tanıyor. Ayrıca kullanıcıların en çok zorlandığı düşük ışık ve karanlık ortamlarda ihtiyaç duyulan gece çekim modu ile hiçbir detay kaçmıyor. Diğer taraftan yapay zeka destekli güzellik efekti, portre modu ve çekilen fotoğrafa sonradan derinlik ekleme gibi özellikler sosyal medya meraklılarının beklentilerini karşılar nitelikte. Bunlara ek olarak Casper VIA A4'ün hem ön hem arka kamera sistemlerindeki ekranda paylaşılabilen artırılmış gerçeklik çıkartmaları ve birçok mod ile elde edilebilen eğlenceli fotoğraflar, kullanıcıların en fazla hoşuna gidecek özellikler arasında.

Yüksek Kapasiteli Batarya

Casper VIA A4'ün 3950 mAh batarya kapasitesi, kullanıcıların batarya endişelerini ortadan kaldıracak nitelikte. Yüksek kapasiteli bataryasına ek olarak akıllı güç tasarrufu teknolojisine sahip Casper VIA A4, günlük işlerde, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken kullanıcı deneyiminin artmasını sağlıyor.

USB Type-C ile Veri Aktarımı Çok Kolay

Casper VIA A4'te bulunan USB Type-C girişi, en sık yapılan işlemlerden biri olan bilgisayara fotoğraf, video ve belgeleri aktarırken dosyanın yavaş iletilmesi sorununu ortadan kaldırıyor. USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde hem kolay hem de güvenli bir biçimde yedekleme şansı sunuyor.

İki Farklı Depolama Alanı ve RAM Seçeneği

Casper VIA A4, hemen her kullanıcının akıllı telefondan beklediği öncelikli özelliklerin başında gelen yüksek depolama alanı ve RAM tercihine bağlı olarak, iki farklı seçenekle geliyor. 4GB/64 GB ve 6GB/128 GB dahili hafıza seçenekleri sayesinde Casper VIA A4, fotoğraf ve video çekmenin vazgeçilmez olduğu günümüzde kullanıcılara hayatın en unutulmaz anlarını kolayca saklama şansı sunuyor.