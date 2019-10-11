iOS 13'te iPhone ve iPad'te Safari Fontunu Büyütmek

Mac'te olduğu gibi, metin boyutunu değiştirmek web sitelerinin okunmasını çok kolaylaştırıyor. Harika bir özellik ve iOS 13'ten önce de vardı. Ancak şimdi erişmesi daha kolaylaştı. İşte bilmeniz gerekir.

Safari'yi açın ve istediğiniz bir web sitesine gidin.

Adres çubuğunun sol tarafındaki düğmeye dokunun, yan yana iki büyük "AA" karakterine benzer, bu işlem web sayfasının görüntüleme seçeneklerini içeren bir açılır menü ortaya çıkarıyor

Şimdi fontun boyutunu artırmak için daha büyük olan "A" düğmesine dokunun. Metin boyutunu küçültmek istiyorsanız, daha küçük olan "A" düğmesine dokunun.

Sayfa hemen değişikliklerinizi yansıtacaktır. İstediğiniz yazı tipi boyutunu seçtikten sonra, menüyü kapatmak ve web'de her zamanki gibi gezinmek için sayfada herhangi bir yere dokunun.

Bu metin boyutu ayarı kalıcıdır. Yazı tipi boyutlarını web sayfasına özel olarak ayarlayabilirsiniz; bir sitenin daha büyük bir metne sahip olmasını ve diğerinin daha küçük bir metne sahip olmasını istiyorsanız, yukarıda gösterildiği şekilde özelleştirin.

Aynı Safari Menüsündeki Diğer Seçenekler

Aynı menüde başka kullanışlı seçenekler de var:

Okuma Görünümünü Göster: Web sayfasını Safari'nin Reader görünümünde açar, tüm biçimlendirmeleri ve reklamları kaldırır ve Safari sayfayı istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak sağlar.

Araç Çubuğunu Gizle: Bu düğme tüm Safari arayüzünü kaldırır ve web sitesinin görülmesini kolaylaştırır. Geri almak için ekranın üst kısmına dokunun.

Masaüstü Web Sitesini İste: Safari web sitesinin mobil sürümünü otomatik olarak görüntülüyor, ancak masaüstü sürümünü görmek istiyorsanız buna dokunun.

Web Sitesi Ayarları: Geçerli web sitesine özgü ayarları seçmenizi sağlar.

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