Samsung'un yeni bir Galaxy Note üzerinde çalıştığını daha önce bildirmiştik. Bu Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10+ ile karşılaştırıldığında daha uygun bir model olacaktı. Bu cihazla ilgili yeni bilgiler aldık.

Samsung Galaxy Note 10 Lite Ucuz Olacak!

Samsung bu cihazın ismine karar vermiş gibi görünüyor. Yeni uygun fiyatlı modelin Galaxy Note 10 Lite olarak adlandırılacağını duyduk. Galaxy Note 10 markasını taşıdığı için Samsung'un önümüzdeki aylarda cihazı piyasaya çıkarması bekleniyor.

Samsung, Galaxy Note 10 ve Note 10+ ile bu yıl Galaxy Note serisini ikiye böldü. İki model arasında fiyat farkının hakkını veren bazı farklılıklar var. Lakin 949 $'lık Galaxy Note 10 pek uygun fiyatlı sayılmaz.

Galaxy Note 10 Lite, SM-N770F Kod Adına Sahip

O nedenle şimdi daha uygun fiyatlı bir model geliyor. Samsung, SM-N770F model numarasına sahip bir model geliştiriyor. Bu cihaz Note 10 Lite olacak, siyah ve kırmızı olmak üzere en az iki renk seçeneğiyle Avrupa'ya gelecek. Türkiye de buna dahil.

Şirketin Galaxy Note 10'u nasıl uygun fiyatlı yapacağı şimdilik bir sır olarak kalıyor. Şirket fiyatı düşürmek için her şeyi yapacak ancak Galaxy Note markasını sulandırmamaya dikkat edecektir. Ayrıca S Pen desteği sunmasına kesin gözüyle bakılıyor, aksi takdirde cihaz S10'dan farklı olmayacaktır.

Bu cihaz için Galaxy Note 10e etiketinin kullanılmaması mantıklı görünüyor. Galaxy S10e teknik özelliklerinin çoğunu Galaxy S10 ile paylaştı. Bu cihaz içinse durum böyle olmayabilir. Galaxy Note 10 Lite'ın teknik özellikleri ile ilgili detaylar bu noktada sınırlı. Günler ilerledikçe daha fazlasını duymayı bekliyoruz. Tüm bunların bu noktada spekülatif olduğunu unutmayın.

Daha uygun fiyatlı bir Galaxy Note telefonu fikri sizi heyecanlandırıyor mu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.

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