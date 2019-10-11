Xiaomi Mi 9T Pro ünlü DxOMark kamera testine alındı ve testte iPhone XR'yi geride bıraktı. 9T Pro, 9T ile aynı kamerayı kullanıyor ve güçlü bir rakip olduğunu gösterdi. Cihaz genel puanı 102 olan Pixel 3 ile eşleşiyor ve iPhone XR'den bir puan önde. Bu telefonun 400 Euro'luk bir telefon olduğunu ve her ikisinden de oldukça uygun fiyatlı olduğunu unutmayın.

Xiaomi Mi 9T Kamera Performansında iPhone XR'yi Geçti!

Genel puan tüm hikayeyi anlatmıyor. Zira hareketsiz kamera 108 puan alarak 2018 amiral gemilerine fazlasıyla yaklaştı – Galaxy Note9 107, iPhone XS Max ise fotoğraf testlerinde 110 aldı.

9T Pro'nun kamerası iyi bir genel performans sergiliyor. Aldığı ana eleştiriler sınırlı dinamik aralık ve zaman zaman görülen renk sorunları olmuş. Yüksek puanı geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerinin birleşimine borçlu – bu fiyat noktasında çok az rakip bu özellikte kameralara sahipler. Aynı zamanda Pixel 3 ve iPhone XR'nin daha yüksek puan almamasının nedeni de bu oldu.

2x telefoto kamera ortalama düzeyde kabul edildi, Mi 9 veya iPhone XS Max'teki lenslerle aynı seviyede değildi. Yine de fiyat etiketinin hakkını yeterince verdi. Ultra ince kamera nominal olarak 12 mm odak uzunluğuna sahip olsa da, distorsiyon düzeltme özelliğini etkinleştirmek onu 15 mm'ye yakın bir yere düşürüyor (ve tüm ultra geniş lens sorunlarını da düzeltmiyor).

Xiaomi Mi 9T Pro kamerasının testte daha da yükseğe çıkmasını engelleyen video kaydı olmuş. 89 puan genel sonucu fazlasıyla düşürdü. Bu 2018-2019 amiral gemilerinden çok daha düşük.

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