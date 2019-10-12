Android cihazlarda WhatsApp'a bildirim gelince iOS işletim sistemindeki gibi ekran ışığı yanıp sönme özelliği Android işletim sistemi özellikleri arasında bulunmamaktadır. Bu yüzden üçüncü parti bir uygulamayla bu işlemi çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere Android'te WhatsApp'a bildirim gelince ekran ışığı yanması hakkında bilgi vereceğiz.

Android'te WhatsApp'a Bildirim Gelince Ekran Işığı Yanması

Android'te WhatsApp uygulamasına bildirim gelince ekran ışığı yanması için yardımcı olacak Glimpse Notifications uygulaması Google Play Store'da ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bu uygulama bildirim gelince ekran ışığının yanması, ekrana çift dokunarak ekran kilidi ekranının açılması gibi özellikleri de size sunuyor. Uygulamayı buraya tıklayarak Android cihazınıza indirebilirsiniz.

Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra uygulamanın bildirim erişimine izin vermeniz gerekiyor. Bu izni Ayarlar > Kilit Ekranı ve Güvenlik > Diğer Güvenlik Ayarları > Cihaz Yöneticileri'ne girip Glimpse Notifications uygulamasını aktif ederek sağlayabilirsiniz.

Glimpse Notifications'un bildirim erişimi Android cihazınızda etkin hale getirildikten sonra uygulamaya girin ve uygulama ana ekranındaki Uygulama Seçimi başlığına tıklayın. Başlığın altındaki "Beyaz listeye uygulama eklemek için dokunun" seçeneğine bir kez tıklayın ve buraya WhatsApp uygulamasını ekleyin.

Bu özelliği aktif ettikten sonra telefon ekranınız kilitliyken WhatsApp mesajı geldiğinde ekran ışığınız yanacaktır. Özelliği tekrar devre dışı bırakmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını beyaz listeden kaldırabilirsiniz.

Tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Güncel teknoloji haberleri ve diğer ipuçlarından da anında haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!