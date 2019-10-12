Deprem Anında Yardımcı Olabilecek Uygulamalar ve İpuçları

Deprem, ülkemizin başına gelebilecek en korkutucu doğal afetlerden bir tanesidir. Son zamanlarda ülkemiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olan ve bizleri de korkutan depremler, bizleri bilinçsiz bir şekilde yakaladığında kaçınılmaz sonuçlara sürükleyebilir. Bu yazımızda sizlere bilinçli olabilmek adına deprem anında yardımcı olabilecek en iyi uygulamalar ve ipuçları hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızı okumaya devam edin…

Deprem Anında Yardımcı Olabilecek Uygulamalar

1- Radyo Kulesi

Radyo, birçok yeni nesil akıllı telefonda olan bir uygulama değildir. Radyo Kulesi uygulamasını Android ve iOS cihazınıza indirerek deprem sonrasında önemli haberleri ve bilgileri radyodan dinleyebilirsiniz. Radyo Kulesi'nde tüm radyo frekansları mevcuttur.

2- 112 Acil Yardım Butonu

112 Acil Yardım Butonu uygulaması, ihtiyaç anında depremden sonra kullanabileceğiniz en önemli uygulamalardan bir tanesidir. Bu uygulamayı kullanarak bulunduğunuz konuma en hızlı şekilde acil yardım servisini çağırabilirsiniz. 112 Acil Yardım Butonu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamadır. Bu uygulamayı Google Play Store ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

3- Google Haritalar

Google Haritalar sayesinde çevrenizde bulunan en yakın hastane, polis karakolu, sığınmak için park ve market gibi yerlerin konumunu detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Google Haritalar'ı Android ve iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

Deprem Anında Yardımcı Olabilecek İpuçları

1- Deprem Çantanızda Powerbank Bulundurun

Deprem çantanızda yüksek mAh'e sahip bir Powerbank bulundurun. Powerbank, depremden sonra dışarıda kalmanız gerektiğinde veya olası bir durumda size oldukça yardımcı olacaktır. 10.000 mAh bir Powerbank işinizi görecektir.

2- Kulaklık

Deprem çantanızda bir adet Powerbank bulundurabileceğiniz gibi bir de kulaklık bulundurun. Çevrenizde çok gürültü olabileceğini varsayarak telefon görüşmesi esnasında veya yukarıda bahsettiğimiz uygulamalardan Radyo Kulesi uygulamasından bir radyo programı dinlemeye çalıştığınızda kulaklık size yardımcı olacaktır.

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