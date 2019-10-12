iOS 13 ve iPadOS 13'te iPhone ve iPad'teki uygulamalar nasıl güncelleniyor? App Store'u iOS 13 yüklü iPhone, iPad veya iPod touch'ınız ile açtığınızda yeni sürümde artık "Güncellemeler" sekmesi olmadığını keşfetmiş olabilirsiniz. Merak etmeyin işlev hala sunuluyor ancak yeri değişti küçük bir farkla değişti.

iOS 13 ve iPadOS 13'te Uygulamaları Güncellemek

iPhone, iPad ve iPod touch için iOS ve iPadOS'un en son sürümlerinde uygulamaların nasıl güncelleneceğini adımlarıyla gösterdik.

iPhone veya iPad'de "App Store" uygulamasını açın.

App Store'un sağ üst köşesindeki hesap profili simgesine dokunun, üzerinde kırmızı bir gösterge olabilir.

"Kullanılabilir Güncellemeler" bölümünü bulmak için Hesap ekranında aşağı doğru kaydırın

iPhone veya iPad'deki yüklü TÜM uygulamaları güncellemek için, "Tümünü Güncelle" üzerine dokunun.

Sadece Belirli Uygulamaları Güncellemek

Yalnızca belirli uygulamaları güncellemek için, aşağı kaydırmaya devam edin ve güncellemek istediğiniz uygulamaları bulun, ardından "Güncelle" ye dokunun.

Uygulamaların güncellenmesi bittiğinde, her zamanki gibi App Store'dan çıkın.

Hepsi bu kadar, uygulamalarınız her zaman olduğu gibi güncellenir.

"Güncellemeler" Sekmesi App Store'da Yok

Güncellemeler sekmesi iOS 13 ve iPadOS 13'teki App Store'dan kaldırılmıştır. Bunun yerine, Güncellemeler şimdi yukarıdaki talimatlarda gösterildiği gibi App Store hesap profili bölümünde yer almaktadır.

App Store'un neden "Güncellemeler" sekmesine erişimi zorlaştırdığı bilinmiyor. Ancak uygulama güncelleme işlemi şimdi uygulamanın sağ üstteki hesap profili sayfasından yapılıyor.

Bazıları, Apple'ın Arcade oyun hizmetini tanıtmak için yer açmak adına App Store'daki Güncellemeler sekmesini kaldırıldığına inanıyor ancak hiç kimsenin artık Apple'dan emin olmadığı söylenebilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum