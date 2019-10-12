iOS 13 ve iPadOS 13'te Uygulamaları Silmek

iPhone'un iOS 13 ve sonraki sürümlerinde ve iPad'de iPadOS 13 veya sonraki sürümlerinde uygulamaları nasıl sileceğinizden bahsedeceğiz. Adımlar oldukça basit ancak küçük bir fark var.

Ana Ekrandan silmek istediğiniz uygulamaya gidin

Silmek istediğiniz uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, açılan bir menü görünene kadar basılı tutmaya devam edin

Açılır menü yok olana ve tüm uygulama simgeleri kıpırdanmaya başlayana kadar basılı tutmaya devam edin

Silmek istediğiniz uygulamadaki "(X)" düğmesine dokunun

Söz konusu uygulamayı silmek istediğinizi onaylamak için dokunun

Uygulamaları silmeyi tamamladığınızda, köşedeki "Bitti" düğmesine dokunun veya uygulamaların titremesini durdurmak için Ana sayfa jestini kullanın.

Adımlar öncekinden biraz farklı, ama hala çok farklı değil. iOS 13'ten uygulama silme işleminde akılda tutulması gereken en önemli şey, ikonlar kıpırdanmaya başlayana kadar basılı tutmaya devam etmeniz gerektiğidir. Şimdi ilk kez küçük bir bağlamsal menü açılıyor ve kullanıcılar başta yanlış bir şey yaptıklarını düşünüyor.

Başlangıçta biraz kafa karıştırıcı olabilir, ancak pratikle çabucak halledeceksiniz. Sadece uygulama simgesine basılı tutmaya devam edin ve bağlamsal açılır menüyü görmezden gelin (ayrıca o menüden uygulamaları yeniden düzenleyi seçerseniz ardından silme için çarpı işareti görünmeye başlar. İki seçenek de uygundur).

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