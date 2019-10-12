iOS 13'te Batarya Ömrünü Artırmak

Uygulamalar İçin Gereksiz Konum Hizmetlerini Devre Dışı Bırakın

Ayarlar uygulamasını açın, ardından "Gizlilik" e gidin

"Konum Servisleri" ni seçin

Konum bilgisi gerektirmeyen uygulamalar için, üzerine dokunarak ve "Hiçbir Zaman" veya "Uygulamayı Kullanırken" seçeneğini seçin ve konum verisi gerektirmeyen uygulamalar için konum erişimini devre dışı bırakın.

Ayrıca "Sistem Hizmetleri" bölümününe gidebilir ve bu özelliklerden bazılarının konumunuza erişip erişmeyeceğine karar verebilirsiniz.

iPhone'da Düşük Güç Modunu Kullanın

Ayarlar uygulamasını açın, ardından "Pil"e gidin.

"Düşük Güç Modu"nu AÇIK olarak değiştirin

Düşük Güç Modu açıkken, iPhone menü çubuğundaki pil simgesinin sarı renkte olduğunu fark edeceksiniz.

iOS'te Arkaplan Uygulama Yenilemesini Devre Dışı Bırakın

"Ayarlar" uygulamasını açın, ardından "Genel" e gidin

"Arkaplan Uygulaması Yenileme" yi seçin ve bu düğmeyi KAPALI konumuna çevirin

Arka Plan Uygulamasını Devre Dışı Bırakma iPhone veya iPad'de pil ömrünü uzatmanın kolay bir yolu olarak kullanılır ve iOS 13 de farklı değildir.

Pilin Sağlıklı ve Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Edin

Ayarlar uygulamasını açın ve ardından "Pil"i seçin

"Pil Sağlığı" na gidin

Pil en yüksek performansta çalışmıyorsa, tam işlevsellik için ve iPhone'da beklenen pil ömrünü geri kazanmak için pil değişimi gerekebilir.

iOS ve Uygulamalar için Güncellemeler

Ayarlar uygulaması> Genel> Yazılım Güncelleme bölümüne giderek yeni iOS güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.

Aynı şekilde, bazılarında hatalar olabileceğinden uygulamaları da güncellemek isteyebilirsiniz. iOS 13 ve sonraki sürümlerinde, App Store> Profil simgenize dokunun > Güncellemeler öğesine giderek güncelleyebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum