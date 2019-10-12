iOS 13'te Batarya Ömrünü Artırmak

Uygulamalar İçin Gereksiz Konum Hizmetlerini Devre Dışı Bırakın
- Ayarlar uygulamasını açın, ardından "Gizlilik" e gidin
- "Konum Servisleri" ni seçin
- Konum bilgisi gerektirmeyen uygulamalar için, üzerine dokunarak ve "Hiçbir Zaman" veya "Uygulamayı Kullanırken" seçeneğini seçin ve konum verisi gerektirmeyen uygulamalar için konum erişimini devre dışı bırakın.
- Ayrıca "Sistem Hizmetleri" bölümününe gidebilir ve bu özelliklerden bazılarının konumunuza erişip erişmeyeceğine karar verebilirsiniz.
iPhone'da Düşük Güç Modunu Kullanın
- Ayarlar uygulamasını açın, ardından "Pil"e gidin.
- "Düşük Güç Modu"nu AÇIK olarak değiştirin
- Düşük Güç Modu açıkken, iPhone menü çubuğundaki pil simgesinin sarı renkte olduğunu fark edeceksiniz.
iOS'te Arkaplan Uygulama Yenilemesini Devre Dışı Bırakın
- "Ayarlar" uygulamasını açın, ardından "Genel" e gidin
- "Arkaplan Uygulaması Yenileme" yi seçin ve bu düğmeyi KAPALI konumuna çevirin
- Arka Plan Uygulamasını Devre Dışı Bırakma iPhone veya iPad'de pil ömrünü uzatmanın kolay bir yolu olarak kullanılır ve iOS 13 de farklı değildir.
Pilin Sağlıklı ve Düzgün Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Edin
- Ayarlar uygulamasını açın ve ardından "Pil"i seçin
- "Pil Sağlığı" na gidin
- Pil en yüksek performansta çalışmıyorsa, tam işlevsellik için ve iPhone'da beklenen pil ömrünü geri kazanmak için pil değişimi gerekebilir.
iOS ve Uygulamalar için Güncellemeler
Ayarlar uygulaması> Genel> Yazılım Güncelleme bölümüne giderek yeni iOS güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.
Aynı şekilde, bazılarında hatalar olabileceğinden uygulamaları da güncellemek isteyebilirsiniz. iOS 13 ve sonraki sürümlerinde, App Store> Profil simgenize dokunun > Güncellemeler öğesine giderek güncelleyebilirsiniz.
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