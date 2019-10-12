Samsung Galaxy Note 10 Plus, amiral gemisi telefonlar listesinde ilk sırayı çeken telefonlardan bir tanesidir. Yüksek segmentli telefon seviyesinde olan bu cihaz, Android işletim sistemi kullanan cihazlara göre daha kullanışlı ve birçok farklı özelliğe sahip. Bu yazımızda sizlere cihazınızda performans sorunu yaşarsanız veya cihazdaki verileri tamamen silmek, cihazı fabrika durumuna getirmek ve cihazdaki sinyal problemleriyle alakalı sorunları çözmek isterseniz Samsung Galaxy Note 10 Plus'a Hard Reset atma hakkında bilgi vereceğiz.

Samsung Galaxy Note 10 Plus'a Hard Reset Atma

Samsung Galaxy Note 10 Plus'a Hard Reset atmak için ilk olarak cihazınızdaki verilerin silineceğini ve teknik sorunları kesin olarak çözüme kavuşturamama ihtimalinin de olduğunu bilmeniz gerekir.

Hard Reset işlemine başlamadan önce cihazınızdaki verileri Samsung hesabınıza yedekleyebilirsiniz. Google ve Samsung hesabınıza yedeklenmiş olan verileriniz cihazınıza Hard Reset işlemi uygulasanız bile kaybolmayacaktır.

Yedekleme işlemlerini tamamladığınıza emin olduktan sonra cihazınızın bildirim panelini aşağı sürükleyin. Burada cihazı kapatma butonuna dokunarak cihazınızı kapatın. Cihaz kapandıktan sonra Ses Yükseltme + Bixby + Güç tuşlarına basılı tutun, Samsung logosu ekranda belirdiğinde bu tuşlara basmayı bırakın.

Daha sonra cihazı Ses Azaltma + Güç tuşlarına basılı tutarak tekrar kapatın. Cihaz kapandıktan sonra da Ses Yükseltme + Bixby + Güç tuşlarına basılı tutarak tekrar cihazı kurtarma moduna getirin. Kurtarma menüsünde, Data / Factory Reset seçeneğine ses tuşlarını kullanarak gelin ve güç tuşuyla da bu işlemi seçin. Bir sonraki ekranda Evet seçeneğine gelerek tekrar güç tuşuyla bu işlemi onaylayın. İşlem tamamlandıktan sonra ana menüye geri dönün ve cihazı yeniden başlatın.

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