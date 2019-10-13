Arka Plan Uygulama Yenileme özelliğini kullanıp veya kullanmamanız tamamen isteğinize bağlıdır. Pil ömrünün azalması veya uygulamalar kullanımda değilken devam eden bazı teorik arka plan veri harcamaları söz konusuysa kapatmak iyi bir fikir olabilir. iOS uygulamalarınızın kullanımda değilken güncellenmesini istiyorsanız, o halde açık bırakın. Bu özelliği istediğiniz zaman bir iPhone veya iPad'den ayarlayabilirsiniz.

Sizinle ilgili cihazınız üzerinden veri paylaşan arka planda çalışan uygulamalardan endişe ediyorsanız gizlilik kaygıları neticesinde bunları kapatmak isteyebilirsiniz.

iPhone veya iPad'te "Background App Refresh" hakkında tüm bilmeniz gereken adımlara aşağıda yer verdik. Sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşın!

iPhone Arka Plan Uygulama Yenileme Özelliğini Kapatmak

iOS'ta "Ayarlar" uygulamasını açın

"Genel" e gidin

"Arkaplan Uygulama Yenile" üzerine dokunun

Özelliği tamamen devre dışı bırakmak için "Arka Plan Uygulama Yenileme" özelliğini KAPALI olarak ayarlayın.

Ayarlardan çıkın

iOS'ta Arka Plan Uygulama Yenilemeyi Etkinleştirme

Özelliği kapattıysanız ve arka plan yenileme özelliğinin tekrar açılmasını istiyorsanız işte kolayca nasıl açacağınız:

"Ayarlar" uygulamasını açın

"Genel" e gidin

"Arka Plan Uygulama Yenile" yi seçin ve AÇIK olarak ayarlayın

İsteğe bağlı olarak, Arka Plan Uygulama Yenileme özelliğini devre dışı bırakmak istediğiniz uygulamaları ayrı olarak seçin

Tamamlandığında Ayarlar'dan çıkın

Bir adım daha ileri gidip iPhone'daki Gizlilik ayarlarınızı da gözden geçirebilirsiniz. Özellikle Konum Servisleri bölümüne göz atın. Pek çok uygulama gerçekte ihtiyaç duymadıkları izinleri talep eder. Bunlara dikkat edin.

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