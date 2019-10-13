Otomatik uygulama güncellemelerinin iOS'de çalışması için iPhone veya iPad'iniz en son sürümü kullanıyor olmalı. iOS sistem yazılımının daha yeni bir sürümüne geçmeden önce aşağıdaki adımları deneyin ve işlemin sizin için işe yarayıp yaramadığına göz atın. Adımlar cihazların büyük çoğunluğu için aynıdır.

iPhone ve iPad'te Otomatik Güncellemeleri Açmak

iOS uygulamalarının otomatik güncellenmesini sağlamak için yapılması gerekenler iPhone ve iPad'de aynıdır:

iPhone veya iPad'de "Ayarlar" uygulamasını açın

"iTunes & App Store" a gidin

Otomatik İndirmeler 'bölümünün altında" Güncellemeler" ifadesini arayın ve AÇIK konumuna geçin

Ayarlardan her zamanki gibi çıkın

Şimdi iOS uygulamaları için Otomatik Güncelleştirmeler etkinleştirildi ve App Store'da güncellemeler bulunduğunda otomatik olarak iPhone veya iPad'inize yüklenecekler.

İşlemin tümü arka planda tutulur ve güncelleme olduğunda mağazadaki uygulama simgesinde gösterilmeye devam eder. Çoğu kullanıcı güncellemelerin sahne arkasında gerçekleştiğini bile fark etmez.

Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, iOS App Store simgesinde, güncellemeleri bekleyen uygulamaların miktarını belirtmek için kullanılan kırmızı rakamı artık görmezsiniz. Bunun yerine güncellemeler, mümkün olduğunda otomatik olarak indirilir ve kurulur.

Elbette ayrıca iOS'in otomatik uygulama güncelleme özelliğini devre dışı bırakmayı ve ardından cihazdaki tüm iOS uygulamalarını manuel olarak güncellemeyi ya da uygulamaları yalnızca kişisel olarak güncellemeyi seçebilirsiniz.

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