iOS'in modern sürümlerinde sunulan Düşük Güç Modu iPhone kullanıcılarına sistem genelinde güç tasarrufu sağlıyor. Özelliği genellikle pil ayarlarından etkinleştirmek gerektir, ancak düşük güç modunu istediğiniz zaman açıp kapatmanın daha da hızlı bir yolu vardır; Siri.

iPhone'da Düşük Güç Modunu En Hızlı Siri ile Açmak

Siri, düşük güç modunu sizin için hızlı bir şekilde açabilir veya istediğinizde özelliği tekrar kapatabilir ve büyülü Hey Siri özelliği her iPhone'da çalışır, böylece pil ömrü özelliğini gerekirse uzaktan kumanda bile edebilirsiniz.

Siri'ye "Düşük Güç Modunu Aç" deyin ve pil tasarrufu işlevini sizin için etkinleştirmesini izleyin. Siri'yi ister "Hey Siri" diyerek isterse Home butonu ile başlatabilirsiniz.

Aynı komutun çeşitleri varyasyonları şöyledir:

"Düşük güç modunu aç"

"Düşük güç modunu kapat"

"Düşük güç moduna geç"

"Düşük güç modunu kapat"

"Düşük güç modunu etkinleştir"

"Düşük güç modunu devre dışı bırak"

Düşük güç modu iPhone'da mükemmel bir özelliktir ve bir ton ayarı bizzat elle ayarlamadan pilin ömrünü uzatmanın en etkili yöntemidir. Deneyin, Siri ile nasıl çalıştığını anlayın ve pilinizin daha uzun süre dayanmasını istediğinizde alışkanlık haline getirin.

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