Android işletim sisteminin telefonunuzu kişiselleştirmeniz için karşınıza çıkarttığı engellerden sıyrılmak için cihazınıza Root işlemi uygulayabilirsiniz. Root işlemi uygulamak telefonunuzu garanti kapsamından çıkartacaktır. Bu yazımızda sizlere Lenovo Vibe K4'e Root atma işleminden bahsedeceğiz…

Lenovo Vibe K4'e Root Atma

Lenovo Vibe K4 cihazınıza Root atma işlemi için ilk olarak cihazınızda yüklü bulunan tüm virüs tarayıcı ve güvenlik programlarını devre dışı bırakın. Root işlemine başlamadan önce şarjınızın %50 ve üzerinde olduğundan emin olun.

Şarjınız Root işlemi için yeterliyse ve virüs tarayıcı uygulamalarını devre dışı bıraktıysanız Ayarlar > Güvenlik'e girin ve Bilinmeyen Kaynaklar özelliğini etkinleştirin. Bu aşamadan sonra işlemin diğer kısımlarına geçmeden önce cihazdaki verilerinizin yedeğini almayı unutmayın.

Root işlemi için en önemli adımları gerçekleştirdikten sonra cihazınıza buraya tıklayarak Towelroot App uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama Google Play Store'da bulunmadığı için bir APK dosyası olan TowelRoot App'i buraya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz.

APK dosyası telefonunuza indirildikten sonra dosyayı açın ve karşınıza açılan penceredeki uyarıya "Yine de Yükle" seçeneğini seçili hale getirerek dosyanın kurulumunu bitirin.

Kurulum da tamamlandıktan sonra uygulamayı açın ve uygulama ana ekranındaki "Ra1n Yap" butonuna tıklayarak Lenovo Vibe K4 cihazınız için köklendirme işlemine başlayın. Kökleme işlemi bittikten sonra cihazınız otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

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