LG Q7, Android 8.0 işletim sistemine sahip bir akıllı telefondur. Cihazınızın Android sürümünün özelliklerinden memnun değilseniz ve cihazınızda hiçbir erişim engeli olmadan kişiselleştirme yapmak istiyorsanız bu yazımızda size LG Q7 Root atma işleminden bahsedeceğiz.

LG Q7 Root Atma

LG Q7'ye Root işlemi uygulamadan önce ilk olarak verilerinizi yedeklemenizi öneririz. Aksi taktirde Root işlemi sonrasında verileriniz kaybolacaktır. Verilerinizi yedekledikten sonra cihazınızda Ayarlar > Güvenlik bölümüne giderek buradaki Bilinmeyen Kaynaklar seçeneğini etkinleştirin.

Bilinmeyen Kaynaklar'ı etkinleştirdikten sonra cihazınızı köklendirmeniz için size yardımcı olacak uygulamayı buraya tıklayarak indirin. Towelroot'u indirdikten sonra bu APK dosyasını açın ve karşınıza gelen uyarı penceresindeki uyarıyı onaylayarak "Yine de Yükle" butonuna dokunarak işleme devam edin.

Sonraki ekranda Root işlemini başlatmanız için bir buton bulunacaktır. Son adım olan bu kısımda "Ra1n Yap" butonuna tıklayarak Root işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Root işlemi cihazınız için tamamlandıktan sonra cihazınız yeniden başlatılacaktır ve böylece cihazınız köklendirilecektir.

Root işlemi telefonunuzu garanti kapsamı dışına çıkarır. Ancak Root işlemi sayesinde cihazınıza birçok yeni tema, klavye, ses gibi özelleştirmeler yapabilirsiniz. Root işlemi cihazınızda kişiselleştirme konusunda size birçok yeni özelliği telefonunuza eklemenizi sağlayacaktır.

Root atma işlemi sırasında sorun yaşıyorsanız veya Root hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden yeni konu açarak iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Güncel teknoloji haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.