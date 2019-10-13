Birkaç gün önce akıllı telefon piyasasına yeni duyurulan ve amiral gemisi telefon kategorisinde değerlendirilen OnePlus 7T Pro için Çinli OnePlus şirketi dünyaca ünlü otomotiv şirketi McLaren ile ortaklık kurdu. Kurulan bu ortaklık, telefonun tasarımına göz alıcı bir şekilde etki edecek.

OnePlus 7T Pro McLaren'la Ortaklık Kurdu

Teknoloji piyasasına henüz daha yeni giren OnePlus 7T Pro, F1 yarışlarından ismini duyuran McLaren ile bir ortaklık kurdu. Otomotiv şirketi McLaren, telefonun arka kapağına yansıtılacak ve telefonun arkasında bu otomotiv şirketinin logosu bulunacak.

6.67 inç ekran boyutu, 1440×3120 QHD+ piksel çözünürlüğe ve AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 7T Pro,üç kamerası ile müşterilerinin dikkatini çekecek kadar yeterli özelliklere sahipken bir de telefonun dış tasarımında böyle bir farklı tasarımın olmasına cihazın müşterilerinin nasıl karşılayacağı merakla bekleniyor.

Güncel teknoloji haberlerinden ve ipuçlarından anında haberdar olmak için bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!