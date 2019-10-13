Pokemon GO geliştiricisi Niantic, oyuncuların oyunda yeni yollarla etkileşime girmesini sağlayacak yeni bir programın yakında yayınlanacağını duyurdu. Yeni program Niantic Wayfarer olarak adlandırılıyor ve oyunculara Portal'lar, PokeStop ve Gym'ler için gerçek dünyadan yerler önermelerini sağlıyor.

Pokemon GO'nun Niantic Wayfarer Programı Nedir?

Programın temel versiyonu, "Ingress" oyuncularının Portal önerileri yapmalarını ve mevcut önerileri incelemelerini ve böylece oyun deneyimini daha da geliştirmelerini sağlamak için inşa edildi. Bununla birlikte, Niantic Wayfarer ile "uygun görülen" Pokemon GO oyuncuları müzeler, sanat enstalasyonu, tarihi noktalar vb. gibi ilgi çekici yer önerilerini gözden geçirebilecek ve böylece Niantic bunları oyuna dahil edebilecek. Şimdiden şehriniz için öneriler yapmaya hazırlanın.

Niantic'e göre yeni Wayfarer aracı uygun Pokemon GO oyuncularına yıl sonuna doğru ulaşacak. Tabii ki, bu özellik her iki platformdaki oyuncular için geçerli olacak – Android ve iOS.

Seçilen Pokemon GO oyuncularının programla nasıl etkileşime girebileceği hakkında daha fazla ayrıntı özelliğin bu yıl kullanıma sunulmasıyla Niantic Wayfarer web sitesi aracılığıyla verilecek.

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