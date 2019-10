2019'da En İyi Mobil FPS Oyunları

Cep telefonunda oyun oynamak … konu dokunmatik ekranlar olduğunda her zaman sıkıntılı olmuştur. Ancak geliştiriciler bir çözüm bulma arayışında oldukça kararlılar. Ve akıllı telefonlar da artık çok güçlü. Onlarla oyun oynamamak onca donanımın boşa gitmesi anlamına geliyor. Aşağıda en iyi mobil FPS oyunlarını listeledik ve bunlardan bazıları aslında Bluetooth kontrollerini de destekliyor.

Call of Duty: Mobile

Android | iOS

Call of Duty deneyimini mobil cihazlara taşımaya çalışan çok sayıda kopya oyun gördük ve orijinali şimdi burada. Tencent tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Call of Duty Mobile, efsanevi Call of Duty serisinden estetik ve seviye tasarımı anlamında hiçbir ödün vermiyor. Bunları yüksek oktanlı oyun deneyimi ile birleştiriyor.

Shadowgun Legends

Android | iOS

Shadowgun, özellikle mobil cihazlar için en büyük FPS serisidir denebilir. Bu en son oyun Destiny'den epey bir şey ödünç alıyor. Tamamlanması gereken tonlarca görev, yapılacak çeşitli yan görevler, çok fazla loot ve de yeni silahınızı başkalarına gösterebileceğiniz bir PvP modu bile var.

Oyun kontrolcüleri destekliyor, ancak dokunmatik kontroller ile de iyi oynayabilirsiniz.

World War Heroes

Android | iOS

Bu oyun bize Battlefield 1'i hatırlatıyor. Hem geçtiği dünya hem de müzikleri benzer. İnsanlar PvP çok oyunculu modu hakkında karışık fikirlere sahipler — çünkü birilerini öldürmek çok yavaş yani epey şarjör istiyor — ancak haritanın etrafında bulacağınız çeşitli zırhlı araçlar ile aksiyonun tadına varacaksınız.

Modern Ops

Android | iOS

Bu oyun bir çeşit Counter-Strike klonudu ancak gördüğümüz en iyi klonlardan biri. Akıcı kontrolleri ve geniş oyuncu kitlesi ile 2019 için güzel bir mobil FPS oyunu.

Modern Combat: Versus

Android | iOS

Modern Combat, mobil cihazlar için yapılmış bir mobil FPS oyunudur. Activision orijinal versiyonunu çıkarmadan önce Modern Combat tek gerçek Call of Duty klonuydu. Bu yeni oyun fütüristik bir estetiğe sahip ve farklı yetenek sınıflarına sahip karakterlerle geliyor.

