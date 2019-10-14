Bunun bir iPhone veya iPad'teki tüm coğrafi konum hizmetlerini ve özelliklerini tamamen kapattığını ve bazı uygulamaların (Haritalar gibi) beklendiği gibi çalışmasını önleyebileceğini unutmayın. Ancak bu sizin için sorun değilse, öyleyse iPhone ve iPad'te konum servisleri nasıl kapatılır bundan bahsedelim.

iPhone ve iPad'te Konum Servislerini Kapatmak

iPhone veya iPad'te "Ayarlar" uygulamasını açın.

Ayarlar'dan "Gizlilik" i seçin.

Şimdi gizlilik seçeneklerinden "Konum Servisleri" ni seçin.

Tüm Konum Servisleri'ni tamamen devre dışı bırakmak için, "Konum Servisleri" nin yanındaki anahtarı KAPALI konumuna getirin.

Seçiminizi onaylayın.

Konum Servisleri özelliğini uygulama bazında devre dışı bırakmayı da seçebilirsiniz; haritalar ve yol tarifleri gibi özellikler için Konum Servisleri özelliğini genel olarak açık tutmayı tercih ederiz, ancak yine de hangi uygulamaları sınırlandırmak istiyorsanız bunları bulun ve yanındaki anahtarı kapalı konuma getirin. Tümünü engellemekten daha kullanışlıdır.

Bu işlem yine Gizlilik ayarlarının aynı Konum Servisleri bölümünden yapılıyor. "Asla" seçeneğini seçerek o uygulamanın Konum Servisleri'inizi kullanmasını engellersininiz. Böylece, eğer yapıyorsa, sizi arka planda izlememiş olur.

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