iPhone'da Geri Almak İçin Salla'yı Açmak ve Kapatmak

iPhone ya da iPad'inize yazdığınız dev bir paragrafı silmeye çalışmayı hiç denediniz mi? Bu çok zahmetli olabilir. İyi haber şu ki sil tuşuna basılı tutarak tüm harflerin ve kelimelerin tek tek silindiğini izlemek zorunda değilsiniz. iPhone'unuzu kolayca sallayabilir ve her şeyi anında geri alabilirsiniz. Böylece boş bir sayfa ile yeniden başlarsınız.

Geri Almak İçin Salla Nasıl Kullanılır?

Geri Almak İçin Salla özelliği üzerine yazabileceğiniz hemen hemen tüm uygulamalarda çalışır. Örneğin Notlar uygulamasını baz alalım.

Bir şey yazın.

iPhone veya iPad'inizi fiziksel olarak sallayın, evet doğru okudunuz.

Ve Geri al'a dokunun.

Bu hareket yaptığınız son değişiklikten bu yana yazdığınız tüm yeni metni siler, yani, bir yazım hatası yapıp ve düzeltiyseniz (otomatik düzeltme veya silerek ve yeniden yazarak), sizi o noktaya geri götürür. Birden çok kez geri almak için iPhone veya iPad'inizi sallamaya devam edebilirsiniz.

İleri Almak İçin Sallamak

Yanlışlıkla bir şeyi geri alırsanız, son eklediklerinize kolayca geri gidebilirsiniz.

Bir şey yazın.

iPhone veya iPad'inizi fiziksel olarak sallayın.

Geri al'a dokunun.

iPhone veya iPad'inizi fiziksel olarak yeniden sallayın.

Geri Al: Yazma'ya dokunun.

Ayrıca, gerekirse metni birkaç kez ileri almak için iPhone veya iPad'inizi sallamaya devam edebilirsiniz.

iPhone ve iPad'de Geri Almak İçin Salla Nasıl Kapatılır?

Özelliğin en istenmeyen durumlarda çok sık tetiklediğini tespit ettiyseniz, bunu Ayarlar bölümünden kapatabilirsiniz.

Ana ekranınızdan Ayarlar uygulamasını başlatın.

Genel üzerine dokunun.

Erişilebilirlik üzerine dokunun.

Geri almak için salla üzerine dokunun.

Düğme gri görünecek şekilde dokunun.

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