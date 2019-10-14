iPhone'da Instagram şifrenizi hızlı bir şekilde değiştirmeniz mi gerekiyor? Bunu birkaç kolay adımda nasıl yapacağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımlara göz atın.

iPhone'da Instagram Şifresini Değiştirmek

Instagram'da bir güvenlik ihlali gerçekleştiği haberini aldıktan sonra Instagram şifresini değiştirmek genellikle iyi bir fikirdir. Sadece Instagram şifrenizi değil, kişisel bilgilerinizi paylaştığınız tüm servislerdeki hesaplarınıza düzenli aralıklarla yeni şifreler koymanız her zaman daha iyidir.

Hesaplarınızın her biri için farklı bir şifre kullandığınızdan emin olun. 1Password gibi bir şifre yöneticisini veya hatta iOS / macOS ile gelen yerleşik otomatik şifre doldurma yöneticisini kullanmak işlemi daha da sorunsuz kılar.

Instagram'ı açın ve sağ alt köşedeki profil resminize dokunun

Sağ üst köşedeki üç çizgi biçimli simgeye dokunun, ardından Gizlilik ve Güvenlik'i seçin.

Alt tarafa doğru inin ve Şifre'ye dokunun.

Mevcut şifrenizi ve ardından iki kez yeni şifrenizi girin, İşlem tamamlandığında Kaydet seçeneğine dokunun.

İşlem görsel olarak şöyle:

iPhone'da Instagram şifresini değiştirmekle ilgili tüm bilmeniz gerekenler bunlardı. Adımları izlediğiniz takdirde, ya da yalnızca yukarıdaki görsele bakarak, işlemi sorunsuz şekilde yerine getirebilirsiniz. Instagram güncellendiğinde bu menülerin yeri değişebilir ancak işlem aşağı yukarı aynı olacaktır.

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