Spotify kısa süre önce sanatçıların müzik uygulaması ile daha iyi etkileşime girmesi için Canvas'ı tanıttı. Yeni özellik bir süredir belirli sanatçılarla test ediliyordu ve bu haftadan itibaren, hem sanatçılar hem de kullanıcılar artık Canvas'ı cep telefonlarında denemeye hazırlar.

Spotify'in Yeni Uygulaması Canvas Ne İşe Yarıyor?

Canvas, sanatçıların Android ve iOS'teki Spotify mobil uygulamasında en çok görüntülenen yer alan "Şimdi Oynatılıyor" kısmında kendi hareketli görsellerini göstermelerini sağlıyor. Spotify, bir parçaya veya albüme benzersiz bir Canvas eklemenin sanatçıların dinleyicilerine daha iyi ulaşmalarının yolu olabileceğine inanıyor.

Ayrıca yüksek kaliteli Canvas'ların sanatçının profiline yapılacak ziyaretleri ve paylaşımları artıracağı düşünülüyor. Bu da daha fazla bilinirlik demek. Spotify hala özelliği test ediyor ancak şimdi daha geniş bir kitle tarafından kullanıyor. Canvas henüz tüm kullanıcılara sunulmaya hazır değil.

Beta programına girmeden önce davet edilmek zorundasınız, bu nedenle siz de parçalarınıza olan ilgiyi artırmak isteyen bir sanatçıysanız biraz daha beklemeniz gerekecek. Canvas'ın nasıl oluşturulacağı ve Spotify'daki içeriğinize nasıl ekleneceği hakkında daha fazla bilgi için, ilgili web sitesini kontrol ettiğinizden emin olun.

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