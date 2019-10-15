En İyi iOS 13 İpuçları

1: Koyu Modu Kullanın

Koyu Mod, özellikle akşam saatlerinde veya iPhone'unuzu karanlıkta kullanıyorsanız gerçekten çok hoş. iOS 13'ü ilk kurduğunuzda, Koyu Modu etkinleştirmek için bir seçenek bulacaksınız, ancak özelliği istediğiniz zaman Ayarlar'dan da açabilirsiniz:

"Ayarlar"> "Ekran ve Parlaklık"> seçeneğine gidin> "Koyu" yu seçin

2: Yeni "Yazmak İçin Kaydır" Klavye Seçeneğini Kullanın

Yeni klavye özelliği özellikle yazmaktan usandığınızda daha hızlı bir şekilde sözcük girmek için oldukça kullanışlıdır. Yeni kaydırma klavye özelliğini açmak için:

Ayarlar> Genel> Klavyeler> "Yazmak için Kaydır" ı açın.

Şimdi yazmak istediğiniz kelimeyi girerken parmağınızı harfler arasında kaldırmadan sürükleyin.

3: Bilinmeyen Arayanları Sessize Alın

Seri spam aramalarından bıktıysanız hepsini sessize alabilirsiniz. Kişiler listenizde olmayan birinden gelen aramalar otomatik olarak sessizleştirilir. Arayanın haberi bile olmaz.

"Ayarlar"> "Telefon"> "Bilinmeyen Arayanları Sustur" u açın.

4: Geliştirilmiş Fotoğraf Düzenleme Yetenekleri

Doğrudan iOS 13'ün Fotoğraflar uygulamasında kullanılabilen birçok yeni ve güçlü fotoğraf düzenleme özelliği var. Yeni düzenlemeleri uygulamak istediğiniz bir fotoğraf bulun ve başlamak için Düzenle üzerine dokunun.

5: Hücresel Düşük Veri Modunu Kullanın

Düşük Veri Modu, iPhone'daki veri kullanımını azaltmaya yardımcı olur; aylık kotanızı doldurmaya yaklaştıysanız işinizi bir miktar kolaylaştırır.

Ayarlar> Hücresel> Hücresel Veriler> bölümüne gidin ve "Düşük Veri Modu" nu açın.

6: Kontrol Merkezi'nden Hızlı Wi-Fi Ağı Değişiklikleri

Her zamanki gibi Kontrol Merkezine erişmek için hızlıca kaydırın, daha sonra mevcut WiFi ağlarının bir listesini açmak için Wi-Fi simgesine dokunun ve basılı tutun. Özellikle Android'te yarım on yıldır var.

7: Dosyalar Uygulaması ile Harici Depolamaya Erişin

Bu özelliğe erişmek için USB adaptörünü Lightning'e dönüştüren bir adaptör kullanmanız gerekecek, ancak birçok kullanıcının uzun zamandan beri istediği bir özellik olması yönüyle harikadır.

8: Siri ile AirPods'taki Mesajları Dinleyin

iPhone'unuz ve AirPod'larınız mı var? O zaman AirPod'larınızı kullanırken Siri'nin iPhone'daki yeni mesajları size duyurmasına izin veren yeni özelliği seveceksiniz.

Ayarlar> Bildirimler seçeneğine dokunun ve "Siri ile Mesajları Bildir" i seçin, etkinleştirmek için düğmeyi AÇIK duruma getirin

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