Yeni bir iPhone 11 veya iPhone 11 Pro aldınız ve tüm verilerinizi eski iPhone'dan yeni iPhone'a mı aktarmak istiyorsunuz? iOS'in en yeni sürümleriyle artık eski ve yeni bir iPhone arasında geçiş yapmak kolaylaştı. Hem de bunu kablosuz olarak yapabiliyorsunuz. Eski bir iPhone'dan yeni iPhone 11 ve 11 Pro arasında doğrudan veri aktarımı gerçekleştirmek için Hızlı Başlangıç'ı kullanacağız.

Eski iPhone'daki Bilgileri Yeni iPhone 11'e Aktarmak

Hızlı Başlangıç ile iPhone'lar arasında veri aktarma özelliğini kullanmak için, her iPhone'un en az iOS 12.4 veya daha yenisini çalıştırması ve Bluetooth ve WiFi özellikleri açık olması gerekiyor. Öyleyse, iOS 13.1'e sahip bir iPhone 11 Pro Max'ınız olduğunu varsayarsak ve eski iPhone da iOS'in modern bir sürümünü kullanıyorsa, verileri doğrudan aktarmak problem olmayacak demektir.

İki iPhone'u birbirine yakın yerleştirin, ardından yeni iPhone 11 / iPhone 11 Pro'yu açın ve "Hızlı Başlangıç" ekranına gelin.

Eski iPhone'da bir "Yeni iPhone bir Kur" yazılı bir ekran göreceksiniz, "Devam" a dokunun.

İlgili animasyonun iPhone 11 ekranında oynatılmasını bekleyin, ardından eski iPhone'u kaldırın, böylece animasyon cihazın vizöründe gösterilsin

Şimdi yeni iPhone 11 / iPhone 11 Pro'da eski cihazın şifresini girin

Face ID kurulum sürecini izleyin

Yeni iPhone'da "iPhone'dan Aktar" seçeneğini seçin

Hem eski hem de yeni iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max'ta "Veri Aktarma" ekranı görünecek, bunun tamamlanmasını bekleyin.

Veri aktarımı tamamlandığında, yeni iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max eski iPhone'dan gelen tüm verileri kullanmaya hazır olacak

Mevcut bir iPhone'dan yeni bir iPhone 11, iPhone 11 Pro veya iPhone 11 Pro Max'e her şeyi aktarmanın en kolay ve hızlı yolu budur.

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