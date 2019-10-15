iPadOS 13'ün En İyi İpuçları ve Özellikleri

1: Koyu Modu deneyin

Koyu Mod, iPadOS'in tüm arayüzünü daha koyu olacak şekilde değiştirir (adından da anlaşılacağı gibi), bazı kullanıcılar için ekranı bakmayı kolaylaştırabilir ve diğerleri ise sadece genel görünüşü için tercih eder.

Ayarlar> Ekran ve Parlaklık> "Koyu"yu seçin.

2: Bugün Görüntüsü ile Giriş Ekranı Widget'ları

Bugün bölümü artık iPad Ana Ekranına sabitlenebiliyor, böylece Hava Durumu, Hatırlatıcılar, Takvimdeki yaklaşan randevular, hisseler, Kestirmeler ve daha fazlası gibi özelliklere hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz.

Ayarlar> Ekran ve Parlaklık> Bugün Görüntüsü'nü Ana Ekranda Tut ayarını AÇIK konumuna getirin.

3: Ana Ekran Simgesi Boyutunu Değiştirin

Artık iPadOS Ana Ekranındaki uygulama simgelerinin boyutunu değiştirebilirsiniz. Şu anda sadece iki seçenek var. Ayarlar> Ekran ve Parlaklık> seçeneğine gidin, Ana Ekran Düzeni altında "Daha Fazla" veya "Daha Büyük" seçeneğini seçin.

4: iPad ile Fare Kullanma

Birçok uzman kullanıcı için iPadOS'in en iyi özelliklerinden biri bir fareyi iPad'e bağlama yeteneğidir. Bluetooth fareyle süper çalışır, ancak bir USB kablonuz ve uygun bir adaptörünüz varsa, şimdi iPad'de USB fare de kullanabilirsiniz.

iPad'e fare eklemek için Ayarlar> Erişilebilirlik> Dokunma> AssistiveTouch> Aygıtlar> Fare öğesine dokunun.

5: Dosyalar Uygulamasında Dosya Paylaşım Sunucularına Bağlanma (Mac, Linux, Windows PC!)

Artık aynı ağdaki dosya sunucularına bağlanabilir ve ağ paylaşımlarına doğrudan Dosyalar uygulaması üzerinden göz atabilirsiniz. Herhangi bir SMB paylaşımı aşağıdakilere bağlanabilir:

Dosyalar uygulaması> üçlü nokta düğmesine dokunun> "Sunucuya Bağlan" ı seçin ve hedef IP ve giriş kimlik bilgilerini girin

6: Dosyalar Uygulamasından Harici Depolamaya Erişim

iPad'deki Dosyalar uygulamasından doğrudan erişmek istediğiniz bir USB depolama aygıtı, SD kart, bir USB flash sürücü veya harici disk veya başka bir depolama cihazı varsa şanslısınız.

Sadece cihazı iPad'e bağlayın ve Dosyalar uygulamasında görünecektir.

Depolama aygıtınızın ne olduğuna bağlı olarak ayrı bir Lightning – USB kablosundan USB-C – USB adaptörüne dönüştürmeniz gerekebilir.

7: Fotoğraflar Uygulamasındaki Yeni Resim ve Video Düzenleme Araçlarını Deneyin

Fotoğraflar uygulaması, hızlı ayarlamalar yapmak ve görüntü ve videolarda düzenlemeler yapmak için güçlü özellikler kazandı.

Fotoğraflar uygulamasına gidin> bir video veya fotoğraf seçin> "Düzenle" ye dokunun> Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik, Renk Tonu ve daha fazlası detaylar arasında gezinin.

8: Tüm Web Sayfasının Görüntüsünü Alın

Artık tüm web sayfasının tam ekran görüntülerini doğrudan Safari'den kolayca alabilirsiniz. İşte nasıl çalıştığı:

Safari'ye gidin> bir web sitesi açın (akillitelefon.com gibi)> ekran görüntüsünü her zamanki gibi alın> önizleme ekranının üstündeki "Tam Sayfa"ya tıkla

9: Dosyaları Safari'den iPad iCloud Drive'a İndirin

Artık dosyaları doğrudan Safari'den iPad ve iCloud Drive'a kolayca indirebilirsiniz. İndirmek istediğiniz bir öğeye uzunca dokunun, ardından "İndir" i seçin ve dosyayı indirmek istediğinizi onaylayın.

Veya, dosya zaten açık bir PDF belgesiyse, Paylaş simgesine (üstünde bir ok bulunan kutu) dokunun, ardından listede "Dosyalara Kaydet" i bulup seçin.

İndirdiğiniz dosyaları iPad'den, Dosyalar uygulamasını açıp "iCloud Drive" a gidip "İndirilenler" klasörüne bakarak bulabilirsiniz.

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