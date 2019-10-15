En son iPhone kameraları 4K çözünürlükte ultra yüksek çözünürlüklü video kaydediyor, ancak yüksek tanımlı film yakalama özelliği varsayılan olarak etkin olmayabiliyor. Bu nedenle, iPhone ile 4K yüksek çözünürlükte video çekmek için, önce cihazlarınızın kamera ayarlarından süper HD / 4K kayıt özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

iPhone'da 4K Video Kaydetmek

Bazı iPhone'larda 4K video kayıt özelliğinin varsayılan olarak kapatılmasının nedeni, 4K video çekmek ve kaydetmek için gereken önemli depolama gereksinimidir. Apple, iPhone'larda çağın gerisinde depolama kapasiteleri sunduğundan durum sıkıntılı. Bu nedenle birçok iPhone'da video çözünürlüğü varsayılan olarak 30 FPS 1080p'ye ayarlanmış durumda.

Bu özelliği kullanabilmek için 4K video desteği olan yeni bir iPhone'a ihtiyacınız olacak, ki bu en az iPhone 6S veya daha yeni iPhone'lardır:

Ayarlar uygulamasını açın ve "Fotoğraflar ve Kamera" ya gidin

"Kamera" ya gelin ve "Video Kaydet" e dokunun.

iPhone kamerasında 4K video kaydını etkinleştirmek için "30 fps'te 4K" seçeneğini seçin

Ayarlardan çıkın

Artık 4K video kaydı etkin ve çekim yapmaya hazırsınız.

Bu ayar ekranındayken, ağır çekim video kaydetme hızını da değiştirmek isteyebilirsiniz. 4K video çekimi etkinleştirildiğinde, varsayılan iPhone Kamera uygulamasıyla kaydedilen herhangi bir video ultra yüksek çözünürlükte yani 4K'da çekilir.

4K'da çekilen video inanılmaz derecede detaylıdır ve çoğu TV setinin tam desteklemediği kalitede yüksek bir çözünürlükte kareler yakalar. Diğer çekim modlarında olduğu gibi, 4K video kaydederken normal kamerayla hareketsiz fotoğraflar çekmeye devam edebilirsiniz.

iPhone Ayarlar uygulamasında video kayıt boyutları belirtilir (Her biri 1 dakika):

720p video ile 60 MB

30 FPS'de 1080p HD videoyla 130 MB (varsayılan ayar budur)

60 FPS'de 1080p HD ile 200 MB

4K çözünürlükte 375 MB

Gördüğünüz gibi, 4K video çekmek varsayılandan yaklaşık 3 kat fazla depolama alanını işgal ediyor ve daha düşük çözünürlüklü 720p'nin ise altı katına denk oluyor. 16 GB bir iPhone'da anlamlı uzunlukta bir 4K video çekmek neredeyse çok zor.

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