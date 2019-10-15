iPhone kamera uygulaması hızlıca fotoğraf çekebilmeniz için Fotoğraf modunda açılmaya ayarlanmıştır. iOS'ta bulunan yeni bir özellik, varsayılan kamera modunu başka bir seçeneğe ayarlamanıza izin verir; böylece kamera uygulaması Video, Kare, Ağır Çekim, Hızlandırılmış, Portre veya Panorama modunda açılmaya ayarlanabilir.

iPhone'da Varsayılan Kamera Modunu Değiştirmek

Varsayılan kamera modunu ayarlamanıza olanak tanıyan özelliğe sahip olmak için iPhone'da veya iPad'de en az iOS 10.2 veya daha yeni bir sürümü çalıştırmanız gerekiyor. Cihazınızı henüz güncellemediyseniz şimdi zamanı olabilir. Neredeyse tüm güncel iPhone'lar iOS 13 güncellemesi aldı.

"Ayarlar" uygulamasını açın ve "Fotoğraflar ve Kamera" ya gidin

"Ayarları Koru" üzerine dokunun

"Kamera Modu" yanındaki düğmeyi AÇIK konuma getirin

Şimdi Kamera uygulamasını iPhone veya iPad'de açın ve kullanmak istediğiniz kamera modunu seçin: Video, kare, ağır çekim, hızlandırılmış, pano ve portre gibi.

En son kullanılan kamera modu, kamera tekrar açıldığında varsayılan olacak. Örneğin, Video'yu en son kullandıysanız, Kamera'yı açmak Video modunu gösterecek ancak Fotoğraf'ı en son kullandıysanız yine Fotoğraf modu görünecek, kamera uygulamasını başlatırken varsayılan kamera modunu esnek bir şekilde ayarlamak mümkün oluyor.

iPhone'da sürekli video çekenler ya da sürekli portre modunu kullananlar için kullanışlı bir seçenek. Ne yazık ki, varsayılan kamera modu özellik ayarının HDR üzerinde bir etkisi yok, kaç kez tekrar denemiş olsak da etkinleştiremedik. Her seferinde kendi kendine kapanıyor. Uzun zaman önce HDR ayarı varsayılan olarak açık kalıyordu ancak bu özellik kaldırıldı ve Kamera uygulaması artık HDR ayarını hatırlamıyor. Bu nedenle, HDR Fotoğraf modunu sık sık kullanmak istiyorsanız, bu ayarı tekrar tekrar açmaya devam edeceksiniz.

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