iPhone'da yavaş çekim FPS değeri nasıl değiştirilir? Tüm yeni iPhone modelleri Kamera uygulamasında yavaş çekim ayarına sahip ve bu ayarla yüksek kaliteli ağır çekim videolar kaydedebiliyorlar. Bu özelliğin belki daha az bilinen bir fonksiyonu da Saniyede Kaydedilen Kare yani FPS oluyor. Bu ayar video oynatımının ne kadar akıcı olacağını belirlemenizi sağlar. FPS değerini artırmak yavaş çekim videonun boyutunu da artırır.

iPhone'da Yavaş Çekim FPS Değerini Değiştirmek

İlk olarak, iOS'te yavaş çekim videolar için FPS kayıt hızını nasıl değiştireceğinizi gösterelim, 240 FPS veya 120 FPS arasında seçim yapabilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın ve "Fotoğraflar ve Kamera" ayarlarına gidin

Kamera bölümüne gidin ve yavaş çekim video kayıt başlığına dokunun

Kayıt hızını 240fps'de 720p veya 120fps'de 1080p olarak değiştiri.

Kamera uygulamasına geri döndüğünüzde, Slow Motion kaydının iPhone ayarlarında seçtiğiniz ayara değiştirildiğini göreceksiniz.

iOS'in önceki bazı önceki sürümlerinde, yavaş çekim kayıt hızı aşağıdaki adımlarla değiştirilirdi:

Kamera uygulamasını açın ve her zamanki gibi "Slo-Mo/Yavaş Çekim" bölümüne gidin

Saniyede 240 veya 120 kare kayıt ayarı arasında geçiş yapmak için "240 FPS" (veya 120 FPS) satırına dokunun

Yavaş çekim videonuzu her zamanki gibi kaydedin, ilgili FPS numarası videonun kayıt hızını belirler

Birçok kullanıcı, köşede gösterilen FPS metninin gerçekte bir düğme olduğunun farkında değil, çünkü seçilebildiğini gösteren bir işaret yok. Apple bu nedenle ayarı Kamera'nın kendisinden ziyade Ayarlar uygulamasında olacak şekilde değiştirdi.

Genel olarak konuşursak, en iyi ağır çekim videolar 240 FPS'de kaydedilir, çünkü tam anlamıyla kare sayısını iki katına çıkarır ve böylece daha yavaş ve yumuşak bir film oluşturur. Öyleyse neden her zaman 240 FPS seçmiyoruz değil mi? Bazı filmciler düşük FPS'i yeğliyor. Örneğin, filmlerin 24 FPS'te çekilmesi gibi. Tabii günlük video kayıtları için en yüksek FPS her zaman iyidir.

240 FPS ve 120 FPS video kayıt hızı arasında geçiş yapmanın sadece en yeni iPhone modellerinde mümkün olduğunu, önceki modellerin daha düşük kare hızına ayarlandığını ve özellikle eski iPhone'ların yavaş çekimi desteklemediğini unutmayın. Üçüncü taraf uygulamalar kullanabilirsiniz.

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