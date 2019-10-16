Apple kimliğiniz iPad'te birçok önemli fonksiyonu yerine getirmenizi sağlar. Kullanıcılar hızlıca iTunes dosyalarını kontrol edebilir, e-postalarına ve mesajlarına erişebilir ve iCloud'a kaydettikleri klasörlere göz atabilirler. Tüm bunlar Apple Kimliği ile yapılıyor.

Apple ID'yi iPad'ten Kaldırmak

İçinde Apple kimliği olan iPad'iniz yanlış ellere ulaşırsa gizliliğiniz tehlikeye girebilir. Örneğin, iPad'inizi satmadan önce Apple Kimliği'ni kaldırmak her zaman akıllıcadır.

Bunu yapmadan önce, tüm fotoğrafların, videoların ve diğer verilerin buluta yedeklendiğinden emin olun. Aksi takdirde Apple ID'yi iPad'den kaldırırsanız, dosyalarınıza tüm erişiminiz kaybolabilir.

Ayarlar uygulamasını başlatın ve ekranın sol üst kısmındaki adınıza veya resminize dokunun.

"iTunes & App Store" sekmesine dokunun.

Ekranın üstündeki Apple ID (Apple Kimliği) sekmesine dokunun.

Açılır pencerede "Apple Kimliği'ni Göster"e dokunun ve istenirse şifrenizi girin.

Sayfanın altındaki "Bu Aygıtı Kaldır"a dokunun.

Apple ID web sitesine yönlendirileceksiniz. İstendiğinde, Apple ID'nizi (hesapla ilişkili e-posta adresi) ve şifrenizi girin.

Sunulan menüde "Cihazlar"ı seçin ve ardından kaldırmak istediğiniz iPad'e dokunun.

"Kaldır"a dokunun ve sonra seçiminizi onaylayın.

Apple Kimliğini iPad'den kaldırmak için, iCloud hesabınıza giriş yapın, "Telefonumu Bul" bölümüne gidin ve sonra "Tüm Cihazlar"ı seçin. iPad'i bulun ve ardından "Hesaptan Kaldır"ı tıklayın ve onaylayın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum