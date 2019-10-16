iPad'i Önbelleğini Temizleyerek Daha Hızlı Çalıştırmak

iPad'te silmeyi deneyebileceğiniz iki önbellek var: Web tarayıcınız Safari cache'i ve uygulamalarınızın önbelleği tarafından kullanılan diğer cache. iPad'te bir uygulamanın önbelleğini silmek için illa ki uygulamayı silmeniz gerekir. Ancak, hemen sonra uygulamayı yeniden yükleyebilirsiniz.

iPad'de Safari önbelleğinizi temizleme

Ayarlar uygulamasını açın ve ardından "Safari" ye dokunun.

"Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Temizle" ye dokunun.

Web tarayıcınızın önbelleğini temizlediğinizde, kullandığınız web sayfalarından otomatik olarak çıkış yapmış olacağınızı unutmayın.

Geçmişi ve Verileri Temizle iletişim kutusundaki Temizle'ye dokunarak önbellek silme işlemini onaylayın.

Bir süre sonra tarayıcı önbelleğiniz silinecek. Önbellek tarafından kullanılan alan geri kazanılacak ve iPad'inizin geçici olarak sakladığı web bilgileri temizlenecek. Ayrıca giriş yapmış olduğunuz web sayfalarından da çıkış yapacağınızı unutmayın.

iPad'de uygulama önbelleğini temizleme

Ayarlar uygulamasını açın.

"Genel" ve ardından Depolama'ya dokunun. Depolama sayfasında iPad'inizde farklı uygulamalar tarafından ne kadar alan kullanıldığını gösterir. (iPad'in boş ve kullanılan alanı hesaplaması gerektiğinden bunun görünmesi bir veya iki dakika sürebilir.)

iPad'iniz bazen kullandığınız uygulamaları silmek veya videoları veya e-posta eklerini silmek gibi önerilerde bulunabilir. Yer kazanmak istiyorsanız, bu seçeneklerden birini veya birkaçını deneyebilirsiniz.

iPad'inizde yüklü olan uygulamaları gözden geçirin – en büyükten en küçüğüne doğru sıralanır.

Silmek istediğiniz uygulamaya dokunun. Uygulamanın ayrıntılar sayfasında, uygulamanın ne kadar alan kapladığı ve veri harcadığı gösterilir.

Bu noktada, birkaç seçeneğiniz var:

Uygulamayı kaldırmak (ve uygulamanın önbelleğe aldığı verileri silmek) için "Uygulamayı Sil" düğmesine dokunabilirsiniz. Ardından App Store'a gidip uygulamayı tekrar yükleyebilirsiniz. Uygulamanın kendisi göreceli olarak küçükse ancak veriler çok fazla alan kaplıyorsa bu iyi bir seçenektir.

Uygulamayı kaldırmak, ancak uygulamanın verilerini saklamak için "Uygulamayı Boşalt"a (Offload App) dokunun. Uygulamanın kendisi çok büyükse iyi bir fikir olabilir, ancak başka bir zaman tekrar yüklemek ve mevcut verileri kullanmaya devam etmek isteyebilirsiniz.

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