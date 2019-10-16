Çinli telefon üreticisi Xiaomi bugün Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen etkinlikte, Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro'nun Hindistan pazarındaki fiyat ve çıkış tarihi bilgilerini açıkladı. Buna ek olarak şirket MIUI 11'in Global ROM'unu duyurdu ve özel Android arayüzünün en son sürümünü alacak cihazların listesini paylaştı.

MIUI 11 Alacak Xiaomi Telefonlar Açıklandı

Xiaomi, "MIUI 11 Global Stable ROM" toplam 28 cihaz için piyasaya sürülecek ve ilk toplu dağıtım 22 Ekim'de başlayacak. İşte cihazlar:

(Ekim 22-31) Poco F1 Redmi K20 Redmi Y3 Redmi 7 Redmi Note 7 Redmi Note 7s Redmi Note 7 Pro

(Ekim 4-12) Redmi K20 Pro Redmi 6 Redmi 6 Pro Redmi 6A Redmi Note 5 Redmi Note 5 Pro Redmi 5 Redmi 5A Redmi Note 4 Redmi Y1 Redmi Y1 Lite Redmi Y2 Redmi 4 Mi Mix 2 Mi Max 2

(Ekim 13-29) Redmi Note 6 Pro Redmi 7A Redmi 8 Redmi 8A Redmi Note 8

(Ekim 18-26) Redmi Note 8 Pro



Xiaomi, bu tarihlerin öngörülen test planına dayandığını söylüyor, bu yüzden gerçek tarihler değişebilir. Bu telefonlara Türkiye'de sahip olanlar yine benzer tarihleri bekleyebilir.

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