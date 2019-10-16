Samsung Galaxy S11 sızıntıları için henüz erken olabilir şimdiden cihazla ilgili küçük sızıntılar gelmeye başladı. Bundan önce Samsung'un S11 için yeni bir 5x periskop telefoto kamerayı test etmeye başladığını öğrenmiştik ve şimdiyse sızan bir HTML 5 tarayıcı testi sayesinde Galaxy S11'in yeni ekranı hakkında oldukça önemli bir ipucu alıyoruz.

Samsung Galaxy S11'de Video İzlemek İsteyenlere Kötü Haber

HTML 5 kategorisinde test edilen cihazın sonuç sayfasında Samsung'un S11 için kullandığı SM-G416U model numarasını görüyoruz. Cihaz şaşırtıcı olmayan bir şekilde Android 10 kullanıyor ancak daha ilginç bir şey daha var; benchmark'da listelenen 384 x 854 px çözünürlük değeri gösteriyorki Galaxy S11 20:9 gibi oldukça dar bir ekrana tasarımına sahip durumda. Bu boyut özellikle YouTube ve Twitch'ten video izlemeyi sevenler tarafından pek iyi karşılanmıyor. Zira videolar 16:9 ölçekte olduğundan hem görüntü üstten ve alttan daraltılıyor hem de yanlarda siyah barlar oluşuyor. Bu da kabaca 6.2 inç bir ekranı videolarda 5.6 inç kadar küçük yapmakta.

Samsung'un ekrandaki ekstra uzunluğu nasıl değerlendireceği belli değil. Şirketin Galaxy S11'de pop-up selfie kamera kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor.

Galaxy S11 çıkış tarihi için en yakın önümüzdeki Şubat ayı işaret ediliyor, bu yüzden bu tarihe kadar ortaya çıkacak birçok sızıntı ve söylenti olabilir. Bunlar için bizi izlemeye devam edin.

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