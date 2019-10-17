iPad ekranını temizlemek önemli bir gerekliliktir çünkü kirli ekran her zaman dikkat dağıtıcı olur. Hatta iş yapanlar ekranlarını temizledikten sonra daha üretken olduklarını söylerler. Peki iPad ekranı nasıl temizlenir ve bilinmesi gerekenler nedir?

iPad Ekranı Nasıl Temizlenir? Bilinmesi Gerekenler

iPad ekranınızı düzensizce temizlemeyin. Herhangi bir cihazın ekranını temizlerken dikkatli olmak gerekir. Önce kaçınmanız gerekenlerden bahsedelim:

iPad'inizin ekranı kırılmaz gibi görünebilir ancak her şeye rağmen hassas bir elektroniktir. Bu da kolayca zarar göreceği anlamına gelir. Ekranı silerken asla kuru bez kullanılmaması gerekiyor. Aksi halde çizilebilir.

Her çeşit sprey kullanmayın . Apple aerosol spreyler, çözücüler veya aşındırıcılar kullanmanızı tavsiye etmez. Apple ayrıca iPad'in hiçbir açıklığına nem girmemesi gerektiğini belirtir.

. Apple aerosol spreyler, çözücüler veya aşındırıcılar kullanmanızı tavsiye etmez. Apple ayrıca iPad'in hiçbir açıklığına nem girmemesi gerektiğini belirtir. Cihazınızı fişe takılı bırakmayın . Ekranı nemli bezle temizlerken iPad'inizi prize güç kablosu takılı halde bırakmayın.

. Ekranı nemli bezle temizlerken iPad'inizi prize güç kablosu takılı halde bırakmayın. Kağıt havlu, el havlusu veya diğer aşındırıcı bezleri kullanmayın. iPad ekranınızda kullanmamanız gereken bezler ve havlular var. Kağıt havlu kesinlikle kötü bir fikir. Bunlar ekranı çizebilir.

iPad Ekranı En İyi Nasıl Silinir?

Cihazınızın fişinin çekildiğinden emin olun.

iPad'inizi "uyku" moduna getirin veya iPad'i tamamen kapatın.

Tamamen tüy bırakmayan yumuşak bir bez kullanın. Mikrofiber temizlik bezleri idealdir – üçlü paket halinde alabilirsiniz.

Küçük dairesel hareketlerle iPad ekranını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

hareketlerle iPad ekranını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Gerekirse, bezi (çok hafifçe) suyla ıslatın. Bezi nemlendirirken ekstra dikkat edin, iPad'in çatlaklarına su girmesini istemezsiniz. Aşındırıcı olmayan temizlik sıvılarını kullanırken sıvıyı doğrudan ekrana püskürtmeyin; Ekranı küçük dairesel hareketlerle temizlemeden önce sıvıyı beze dökün.

Nemli bezi iPad'in ekranı dışındaki yerlerde kullanmayın. Ekranın çevresini temizlerken tamamen kuru bir bez kullanın..

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