iPad modellerinin bolluğu ve birbirine benzerliği düşünüldüğüne bir iPad'e sadece dışarıdan bakarak hangi model olduğunu söylemek zor olabilir. Bu yazımızda iPad modelini öğrenmenin en kolay yollarına değineceğiz.

iPad Modelini Öğrenmek

Tam olarak hangi iPad'inizin olduğunu bilmek birçok nedenden önemlidir. Birincisi cihazın hafıza kapasitesini bilmenizi sağlar. Daha sonra ekran koruyuculardan kılıflara kadar iPad için uyumlu aksesuarları satın almanızı sağlar. Son olarak iPad'inizin belirli bir modelini bilmek donanıma ilişkin teknik destek alırken çok önemlidir.

En Basit Yöntem

iPad'inizin şarjının olmaması veya hasar görmesi ve açılmaması durumunda bile tam olarak hangi iPad'inizin olduğunu görebilirsiniz.

Cihazı şeyi ters çevirin ve arkasına bakın. "iPad" kelimesinin altında, büyük bir harf (A) ve ardından birkaç rakam göreceksiniz. Bu model numarasıdır ve onunla iPad'inizin modelini internetten aratabilirsiniz veya yazının aşağısındaki listeye başvurabilirsiniz.

Bu numara silinmişse veya başka bir nedenden olayı numaraya ulaşamıyorsanız iPad model numarasını öğrenmek için sıradaki ikinci yola başvurun (iPad'inizi çalıştırmanız gerekir)

İkinci Yöntem

Bu yöntem birkaç adımı ele alır, ancak iPad'i kılıfından çıkarmanıza gerek kalmadan size aradığınız cevabı verecektir.

"Ayarlar" uygulamasını açın.

"Genel" e dokunun.

Bir sonraki menüde, listenin en üstündeki "Hakkında" seçeneğine dokunun.

"Model" satırına bakın.

Orada görüntülenen uzun model numarasının farklı bir sürümünü almak için "Model" satırının üzerine dokunun.

"A" ile başlayan daha kısa bir model adı görünecek – bu iPad'inizin model numarasıdır.

Aşağıda tüm iPad model numaralarını listeliyoruz. Karşılaştırarak iPad modelini öğrenebilirsiniz:

iPad – 2010

A1219 iPad 1 (Wi-Fi)

A1337 iPad 1 (Wi-Fi + 3G)

iPad 2 – 2011

A1395 iPad 2 (Wi-Fi)

A1396 iPad 2 (GSM model)

A1397 iPad 2 (CDMA model)

iPad (3. nesil) – 2012

A1416 iPad (3 nesil) Wi-Fi

A1430 iPad (3 nesil) Wi-Fi + Hücresel

A1403 iPad (3 nesil) Wi-Fi + Hücresel (VZ)

iPad (4. nesil) – 2012

A1458 iPad (4. nesil) Wi-Fi

A1459 iPad (4. nesil) Wi-Fi + Hücresel

A1460 iPad (4. nesil) Wi-Fi + Hücresel (MM)

iPad mini – 2012

A1432 iPad mini Wi-Fi

A1454 iPad mini Wi-Fi + Hücresel

A1455 iPad mini Wi-Fi + Hücresel (MM)

iPad mini 2 – 2013

A1489 iPad mini 2 Wi-Fi

A1490 iPad mini 2 Wi-Fi + Hücresel

A1491 iPad mini 2 Wi-Fi + Hücresel (TD-LTE)–2014 başı

iPad Air – 2013

A1474 iPad Air Wi-Fi

A1475 iPad Air Wi-Fi + Hücresel

A1476 iPad Air Wi-Fi + Hücresel (TD-LTE)—2014 başı

iPad Air 2 – 2014

A1566 iPad Air 2

A1567 iPad Air 2 Wi-Fi + Hücresel

iPad mini 3 – 2014

A1599 iPad mini 3

A1600 iPad mini 3 Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro (12.9-inç) – 2015

A1584 iPad Pro

A1652 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel

iPad mini 4 – 2015

A1538 iPad mini 4

A1550 iPad mini 4 Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro (9.7-inç) – 2016

A1673 iPad Pro

A1674 veya A1675 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro (10.5-inç) – 2017

A1701 iPad Pro

A1709 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel

A1852 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel (Çin)

iPad Pro 12.9-inç (2. nesil) – 2017

A1670 iPad Pro

A1671 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel

A1821 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel (Çin )

iPad (5 nesil) – 2017

A1822 iPad (5 nesil) Wi-Fi

A1823 iPad (5 nesil) Wi-Fi + Hücresel

iPad (6 nesil) – 2018

A1893 iPad (6 nesil) Wi-Fi

A1954 iPad (6 nesil) Wi-Fi + Hücresel

iPad Pro 11-inç – 2018

A1980 iPad Pro

A2013, A1934 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel

A1979 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel (Çin )

iPad Pro 12.9-inç (3. nesil) – 2018

A1876 iPad Pro

A2014, A1895 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel

A1983 iPad Pro Wi-Fi + Hücresel (Çin )

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