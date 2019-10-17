iPad Şarj Olmuyor Nasıl Düzeltebilirim?

iPad'iniz prize takılıysa ve şarj olmayı reddediyorsa bunun birçok nedeni olabilir. Apple servis mağazasına gitmeden önce evde deneyebileceğiniz birkaç şey var. Kolay birkaç işlemle sorunu çözmesi tamamen mümkün.

iPad'inizi yeniden başlatın

iPad'inizin hala biraz pil ömrü olduğunu varsayarsak, iPad'i yeniden başlatın ve ardından tekrar şarj etmeyi deneyin. Yeniden başlatma işleminin şarj sorununu çözme olasılığı yüksektir.

Bilgisayardan şarj etmeyi denemeyin

iPad'ler iPhone'lara kıyasla daha fazla akım çeker ve çoğu bilgisayarların iPad'i şarj etmek için yeterli enerji sağlayan yüksek güçlü USB bağlantı portları yoktur. Denemenin bir zararı yok – iPad'inize bu şekilde zarar vermezsiniz – ancak bilgisayarınız iPad'inizi tam olarak şarj edemeyebilir. Sağ üstte "Şarj Olmuyor" yazan bir mesaj göreceksiniz.

Şarj kablonuzda hasar olup olmadığını kontrol edin

Şarj kabloları kolay suiistimal edilebilir ve sorunlar bazen çıplak gözle görülemez. Şarj kablosunda içten bir hasar oluşmuşsa iPad şarj olmayacaktır. Hatta ucuz üçüncü parti Lightning kablolarının kendiliğinden çalışmayı durdurduğu bile bilinmektedir, çünkü kablo içindeki güç regülatörü yongası bozulmuştur.

Bunların hiçbirini görsel olarak görmenin pratik bir yolu yok, bu yüzden Lightning kablosunu test etmenin en iyi yolu, farklı bir tane daha denemektir.

iPad'in Lightning portunu kontrol edin

Portu bir el feneriyle inceleyin ve içerisinde bir şey görürseniz kürdan ile temizlemeyi deneyebilirsiniz. Şarj olmayan iPad'in şarj portunun temizlenmesi çoğunlukla tableti tekrar şarj edilir hale getirir. iPad'i tekrar şarj etmeyi deneyin. Hala işe yaramazsa, bir sonraki adıma geçin.

iPad'in prize nasıl takıldığını kontrol edin

iPad'i şarj etmenin en iyi yolu kendi orijinal adaptörüyle doğrudan prize takmaktır. Adaptörün arıza yapmadığından emin olun. Bilgisayarınızın USB bağlantı noktasını kullanarak iPad'inizi şarj edemeyeceğinizi söylemiştik, iPad'i bilgisayar ile şarj etmek zorunda değilsiniz. Yeni telefonlarınızın adaptörünü de kullanabilirsiniz.

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