iPad'i iCloud'a ya da Bilgisayara Yedeklemek

iPad'i yedeklemenin birçok farklı yolu bulunuyor. iPad yedeklemesi alırken yedeklenen dosyayı ister iCloud'da isterse bilgisayarınızda saklayabilirsiniz. Her iki işleme de yer verdik.

iPad'inizi iCloud ile otomatik olarak yedekleyin

Ayarlar uygulamasını açın.

Ayarlar ekranının üstünden adınıza dokunun.

iCloud'a ve ardından iCloud Yedekleme'ye dokunun.

iCloud Yedekleme özelliğini açın.

Ayarlar uygulamasını kapatın. Artık iPad'iniz her gün iCloud'a yedeklenecek.

iPad'inizi iCloud'a elle yedekleyin

iPad'inizin bir süredir yedeklenmediğini fark edebilirsiniz – hiç Wi-Fi erişiminiz olmadığında gerçekleşir. O zaman elle yedeklemeyi etkinleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, iCloud Yedekleme ekranına geri dönün ve "Şimdi Yedekle" ye dokunun.

iCloud'da yeterli alanınız yoksa

iCloud'da yeterli alanınız olmayabilir – özellikle birden fazla iOS cihazınız varsa mümkündür. Mevcut alanı daha iyi kullanmak için daha az cihazı yedeklemeyi seçebilir veya daha fazla depolama alanı satın alabilirsiniz.

Depolama alanınızı yönetmek için:

Ayarlar uygulamasını açın.

Ayarlar ekranının üstünden adınıza dokunun.

iCloud öğesine ve ardından Depolamayı Yönet öğesine dokunun.

Ardından depolanan verileri kontrol edin, bazılarını silin.

Yedeklenecek verilerin altında iPad'inizde yüklü tüm uygulamaların bir listesini göreceksiniz (Hepsini görmek için "Tüm Uygulamaları Göster" e tıklamanız gerekebilir). iPadOS tüm verileri uygulamalarıyla birlikte kaydettiğinden, "Fotoğraflar" gibi bir uygulamayı kapatmak iPad'in fotoğraflarınızı ve videolarınızı yedeklemesini de önler.

Ek depolama alanı satın almak istiyorsanız, şunu yapın:

Ayarlar uygulamasını açın.

Ayarlar ekranının üstünden adınıza dokunun.

iCloud öğesine ve ardından Depolamayı Yönet öğesine dokunun.

Depolama Planını Değiştir öğesine dokunun. Buradan bir depolama planı ve ödeme seçeneği seçebilirsiniz.

iTunes kullanarak yedekleme

iPad'i buluta yedeklemek yerine, iTunes kullanarak kişisel bilgisayarınıza yedekleme yapmayı seçebilirsiniz. Bir zamanlar Apple'ın sunduğu tek yedekleme yöntemi buydu. Bununla birlikte iCloud yedeklemenize her yerden erişilebilirsiniz ve asla kaybolmaz.

Bilgisayarınızda iTunes'u başlatın.

iPad'inizi uygun USB bağlantı kablosunu kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.

iPad'inizi açın ve kilidini kaldırın. Bu bilgisayara güvenip güvenmediğinizi soran bir mesaj görürseniz, "Güven" i seçin. iTunes'taki iletişim kutusunda bilgisayarın iPad'inizdeki bilgilere erişmesine izin vermek isteyip istemediğiniz sorulur, "Devam Et" i seçin.

iTunes penceresinin sol üst kısmındaki cihaz simgesine dokunun.

Penceredeki Yedekler bölümünde "Bu Bilgisayar" ı ve ardından "Şimdi Yedekle" yi tıklayın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum