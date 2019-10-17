iPad'in Yavaş Çalışması Sorunu ve Çözümü

Şüpheli Uygulamaları Kapatın

iPad'inizi yavaşlatan uygulamaları tamamen kapatın. iPad bunun ardından hızlanırsa, o şüpheli uygulamayı tekrar çalıştırmayı deneyin. Uygulama açılır açılmaz iPad yavaş çalışıyorsa, uygulamanın güncellenmiş bir sürümü olup olmadığına bakın. Yoksa, kullanmayı bırakmak seçebilirsiniz veya uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyebilirsiniz. Yalnızca düzgün çalışmadığından ve cihazınızı yavaşlattığından emin olduğunuz uygulamaları kapatın veya silin. Tüm uygulamaları durmadan kapatmak iPad'inizi hızlandırmaz.

WiFi Bağlantınızı Kontrol Edin

WiFi sinyalinizi sağ üstten kontrol edin, sinyal güçlüyse o halde internet hız testi yapın. Google'a "İnternet hız testi" yazarak iPad'inizin video görüntüleme ve web'de dolaşma hızı hakkında fikir edinebilirsiniz. En popüler hız testi sitesi Speedtest.net'tir. iPad'iniz testte 200 Kb'tan düşük bir değer aldıysa o halde sorun iPad'in yavaş olmasında değil modeminizde ya da internet bağlantınızda olabilir.

iPad'inizin Önbelleğini Temizleyin

Web tarayıcısını kullanırken iPad'iniz yavaşlıyorsa tarayıcı önbelleğinizi temizlemeniz gerekebilir. Önbellek web sayfalarının bir sonraki ziyaretinizde daha hızlı yüklenmesini sağlar. Giriş bilgileri ve çevrimiçi alışkanlıklarınızı izleyen çerezler de dahil olmak üzere her türlü geçici internet dosyasını depolar. Tarayıcı önbelleğinin amacı web'de gezinmeyi hızlandırmaktır, ancak önbellek çok fazla şişerse, iPad yavaşlar. iPad'i Önbelleğini Temizleyerek Daha Hızlı Çalıştırmak yazımıza göz atın.

iPad'inizi Yeniden Başlatın

Bu işlemler sorununuzu çözmezse iPad'inizi son bir kez yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlatma – iPad'i kapatıp tekrar açma – genellikle gerekli değildir ancak iPad'iniz hatalı uygulamalar veya başka bir yazılım kaynaklı sorun yaşıyorsa cihazın yeniden başlatılması belleği temizler ve iPad'i hızlandırır.

Boş Alan Açın

iPad'iniz kısa süre önce yavaşlamaya başladıysa, bunun nedeni depolama alanı yetersizliği olabilir. iPad'inizin tam hızda çalışabilme özelliğini kısıtlayan çok fazla uygulama kurmuş veya video indirmiş olabilirsiniz. Ayarlar'ı açarak "Genel" ve ardından "iPad Depolama" seçeneklerine girerek boş alanınızı kontrol edebilirsiniz. Ekranın üst kısmında ne kadar boş alana sahip olduğunuz gösterilir. Az yer kalmışsa işinize yaramayan verileri veya büyük uygulamaları bu ekranda silebilirsiniz.

iPad'inizi Fabrika Ayarlarına Geri Yükleyin

Hiçbir adım sonuç vermediyse son olarak iPad'inizi fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda tüm verileriniz silineceğinden iPad'in yedeğini alın. Ardından Ayarlar'a gidebilir ve en altta bulunan Sıfırla özelliği ile iPad'i fabrika ayarlarına alabilirsiniz. Yavaşlayan iPad en hızlı fabrika ayarlarında çalışacaktır.

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