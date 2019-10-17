Riot Games'in League of Legends'ı birkaç ay önce mobil cihazlara getirmeyi planladığına dair söylentiler olmuştu, ancak raporlar bu yıl oyunun çıkış yapmayacağını iddia etmişti. Bugün erken saatlerde, Riot oyun endüstrisini yerli bir edecek açıklamayı yaptı. Sadece bir tane değil, önümüzdeki aylarda çeşitli platformlara gelecek birkaç yeni oyununu duyurdu.

League of Legends Telefonlara Geliyor!

Bu oyunlardan biri, 2020'de Android ve iOS'de piyasaya sürülmesi planlanan League of Legends: Wild Rift. Oyun şu anda Google Play Store'da görünüyor, bu nedenle yaklaşan sürümü hakkında bilgi almak için ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Tıpkı PC versiyonu gibi, Wild Rift de beş oyunculu takımları birbiriyle çarpıştıran hızlı tempolu bir PvP aksiyon strateji oyunudur. Riot Games'teki geliştiriciler, Wild Rift'in mobil cihazlar için en baştan tasarlandığını belirtiyor, bu yüzden optimize edilmiş dokunmatik kontroller ve sorunsuz bir oyun bekliyoruz.

Oyun ismini oyunun PC versiyonundaki Summoner's Rift haritasından alıyor. Bununla birlikte, mobil versiyonda bulunacak Wild Rift haritası daha kısa oyunlar yapılması için düzenlenmiş, bu nedenle muhtemelen daha küçük olacak.

Riot, Wild Rift'in lansmanı sırasında 40'tan fazla ikonik şampiyon içereceğini doğruladı, ancak daha fazlası da eklenecek. Sıralamadaki konumunuza göre ganimet kazanabileceğiniz bir Ranked modu da olacak.

League of Legends: Wild Rift oyuncuların şampiyonlarını kişiselleştirmelerini sağlayan düzinelerce Skin içerecek. Ve en önemlisi de Wild Rift ücretsiz olacak, tüm şampiyonlar ücretsiz kazanılabilecek ve oyun zamanı ya da güç için para ödenmeyecek.

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