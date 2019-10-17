Şifresi Unutulan iPad Nasıl Açılır?

iPad'inizi gizliliğiniz ve güvenliğiniz için şifreyle kilitlemek iyi bir fikirdir ancak bu şifreyi bir kez unuttuğunuzda iPad'i tekrar açmak neredeyse imkansız gibi görünebilir. Apple bunun için bazı çözümler sunuyor. iPad'in şifresini çok fazla kez yanlış girerseniz şifre ekranı kilitlenir. Bu sorunun tek çözümü iPad'i fabrika ayarlarına sıfırlamaktır. Daha sonra verilerinizi son bir yedeklemeden geri getirebilirsiniz.

Bunu yapmanın birkaç yolu var.

iTunes'u kullanarak iPad'inizi geri yükleyin

Bilgisayarınızdaki iTunes'u kullanarak veya iCloud'u kullanarak yakın zamanda aldığınız bir yedek ile cihazınızı geri yükleyebilirsiniz. Bu işlemden sonra iPad tekrar şifre sormaz ve yeni bir şifre tanımlayabilirsiniz. Yedekleme sayesidne verileriniz de kaybolmaz.

Bilgisayarınızda iTunes'u başlatın ve ardından bir USB kablosu kullanarak iPad'inizi bilgisayara bağlayın.

Sahip olduğunuz iPad türüne bağlı olarak iPad'inizi kurtarma moduna girmeye zorlayın:

Face ID'ye sahip bir iPad'iniz varsa, Ses Açma düğmesine basın, Ses Kısma düğmesine basın ve ardından iPad'de kurtarma modu ekranını görene kadar Güç düğmesine basılı tutun.

Home düğmeli bir iPad'iniz varsa, kurtarma modu ekranını görene kadar Home ve Güç düğmelerini aynı anda basılı tutun.

Bilgisayarda, iPad'inizde bir sorun olduğunu söyleyen bir iletişim kutusu göreceksiniz. "Geri yükle" yi tıklayın.

Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra iPad'inizi varsa yeni bir iTunes veya iCloud yedeklemesiyle geri yükleyebilirsiniz.

iPhone'umu Bul'u kullanarak iPad'in kilidini açın

Şifrenizi unutmadan önce özelliği etkinleştirdiğiniz sürece, iPhone'umu Bul'u kullanarak şifresi unutulan iPad'i açabilirsiniz.

iPhone'umu Bul web sitesine gidin. iPhone gibi başka bir iOS cihazınız varsa, bunun yerine iPhone'umu Bul uygulamasını kullanabilirsiniz. Şifresi unutulan iPad'i bulun ve tıklayın. Uygulamayı kullanıyorsanız, Eylemler öğesine dokunun, Web'deyseniz daire içine alınmış "i" ye dokunun. "iPad'i Sil" e dokunun. Apple hesap şifrenizi girmeniz gerekecek.

iPad silindikten ve yeniden başlatıldıktan sonra, varsa iPad'inizi iTunes veya iCloud'dan yeni bir yedekleme ile geri yükleyebilirsiniz.

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