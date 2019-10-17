Telefonunuza bilinmeyen bir geliştiriciden herhangi bir uygulama yüklemeden önce, yorum bölümünü mutlaka kontrol edin. Kötü amaçlı uygulamalarla ilgili yazdığımız hemen hemen her makalede söylediğimiz gibi, bu kötü uygulamaları sizden önce yükleyen şanssız insanlar mutlaka yorum yapacaktır. Bu uygulamaların simgeleri başlatıcıdan kayboluyor ve bu yüzden kaldırılması neredeyse imkansız hale geliyor.

Telefondan Hemen Silinmesi Gereken Android Uygulamaları Açıklandı

İngiliz güvenlik firması Sophos, Google Play Store'da bulunan ve cihazınızda reklam yayınlayan yaklaşık 15 Android uygulamasının bir raporunu yayımladı. Bu uygulamalar geliştiriciye gizlice gelir sağlıyor. Hatta bazıları cihaz sahibini kandırmak için görünümünü bile değiştiriyor. 1.3 milyon telefon bu uygulamalardan en az birini kurdu. Flash On Calls & Message 1 milyondan fazla kez kurulmuş. Bu uygulamaların birçoğu Temmuz ayında Google Play Store'da yayınlandı.

Bu uygulamalardan biri yüklendiğinde, telefonda "Bu uygulama cihazınızla uyumlu değil!" yazan bir mesaj belirir. Uygulama daha sonra çöker ve sizi Google Haritalar'la bırakır. Problemin navigasyon uygulamasında olduğunu göstermek için yapılır. Uygulamanın simgesi daha sonra başlatıcıdan gizlenir; bazen bu hemen olur, bazen belli bir süre sonra olur. Ek olarak, 15 uygulamadan dokuzu ortalama bir akıllı telefon kullanıcısını şaşırtacak simgeler ve isimler kullanıyordu. Uygulamalardan biri "Google Play Store" adını kullandı ve gerçek Play Store ile aynı simgeyi taklit etti.

"Bu uygulamayı indirmeyin. Bu bir virüs. Telefonumu fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kaldım" diyen bir yorumu okuduktan sonra böyle bir uygulama yükler misiniz? Bu uyarı, kötü amaçlı uygulamalardan birine ait olan yorum bölümünde mevcuttu. Söz konusu 15 kötü amaçlı uygulama şunlardır:

Flash On Calls & Messages

Rent QR Code

Image Magic

Generate Elves-

SavExpense

QR Artifact

Find Your Phone

Scavenger—speed

Auto Cut Out Pro

Background Cut Out

Photo Background

ImageProcessing

Background Cut Out

Auto Cut Out

Auto Cut Out 2019

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