Google Stadia servisi bir ay içinde çıkış yapacak ve bu servisi telefonunuzda, Chromebook'ta veya bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız bir USB kablosuna ihtiyacınız olacak. Zira Stadia'dan oyun oynarken cihazlar arasında geçiş yapmak biraz zahmetli olacak. Yine de o kadar da kötü değil.

Stadia Kontrolcüsü Telefonda Çalışıyor mu?

Stadia kontrolcüsü telefonlarda çalışacak ancak kablosuz değil. Stadia kontrolunun en öne çıkan özelliklerinden biri yerleşik bir Wi-Fi antenine sahip olması, böylece doğrudan Google'ın sunucularına bağlanabiliyor ve oyun gecikmesini en aza indiriyor. Ne var ki bu özellik sadece Chromecast Ultra ile birlikte kontrol kullanılırken çalışacak.

Bununla birlikte, Stadia kolunu telefonunuzda, tabletinizde, Chromebook'unuzda veya PC ekranınızda kullanmak istiyorsanız, denetleyiciyi bir USB-C – USB-C kablosuyla takmanız gerekecek ve bu noktada normal bir USB denetleyicisi gibi davranacak.

Bu işlem gecikmeyi etkilemeyecek ve kablosuz mod gelecekteki bir güncelleme ile etkinleştirilecek. Yine de hala akılda tutulması gerekiyor. Ön sipariş için verilen perakende paketlerde USB-A – USB-C kablosu var. Bu, çoğu dizüstü bilgisayar için iyidir, ancak telefonunuzla kullanmak için bir USB-C – USB-C kablosuna ihtiyacınız olacak (ve bazı telefonlar hala A – C kablosu ile birlikte geliyor).

Alternatif olarak, oyun oynamak için bir klavye ve fare veya bir üçüncü taraf Bluetooth denetleyicisi kullanabilirsiniz. Bu noktada Stadia sunucularıyla iletişime telefon veya bilgisayar geçiyor.

Cihaz piyasaya sürüldüğünde kabloyla erişilecek tek özellik bu olmayacak. Stadia kontrol ünitesinde, kulaklıklarla kullanabileceğiniz 3,5 mm'lik bir jak var. Denetleyici sonradan gelecek bir güncelleme ile Bluetooth ile ses aktarımı kazanacak. Yani Stadia kolu piyasaya çıktığında Bluetooth desteklemeyecek.