Google yeni Android işletim sistemini üreticilere sunduğu anda Sony genellikle hangi telefonlarının bu yeni sürüme sahip olacağını hızlıca açıklıyor. Sıradaki büyük Android güncellemesi olan Android 10 için durum bu kez biraz farklı oldu. Duyuru bu kez bilinmeyen bir nedenle ertelendi. 2018 ve 2019'da çıkan Xperia amiral gemilerinin gelecek aylarda Android 10 alacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Android 10 Alacak Sony Xperia Telefonlar

Bununla beraber orta sınıf Sony akıllı telefonların ve 2017'de piyasaya sürülen amiral gemilerinin henüz Android 10 güncellemesi alıp almayacaklarını hala bilmiyorduk. Neyse ki bir Japon GSM operatörü şirketi olan NTT DoCoMo, Android 10 güncellemelerini alacak Xperia telefonların listesini yayınladı.

Tahmin edebileceğiniz gibi NTT DoCoMo'nun listesi sadece kendi portföyünde olan Sony telefonları içeriyor, bu yüzden Xperia 10 ve Xperia 10 Plus'ın ne zaman Android 10 alacağı kesinleşmedi. Sony'nin bu telefonları en kısa zamanda Android 10'a güncellemesini bekliyoruz.

Japon operatör şirketi şu Sony akıllı telefonların Android 10 alacağını resmi elden doğruladı: Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compakt, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ3, Xperia 1 ve Xperia 5. Bir de DoCoMo'ya özel olan Xperia Ace var ancak bu bizi ilgilendirmiyor.

Henüz Sony'den resmi ibr haber almadık, ama en azından şimdi şirketin planları hakkında aşağı yukarı bir fikrimiz var. NTT DoCoMo listesinde Android 10 alacak tüm Sony telefonların olmadığını unutmayın, yani liste hala eksiklerle dolu. Bu nedenle yakın zamanda ilave cihazların eklenmesi muhtemel.

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